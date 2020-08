Groenewegen překročil úplně všechny hranice, říká cyklistický rozhodčí Janout o Jakobsenově pádu

„Diskvalifikace je naprosto jednoznačná. Groenewegen zašel za úplně všechny hranice,“ řekl Radiožurnálu bývalý rozhodčí Mezinárodní cyklistické unie Miroslav Janout, který dohlížel i na Tour de France. Vinu na vážném zranění Fabia Jakobsena v cíli první etapy Kolem Polska podle něj zřejmě částečně nesou i pořadatelé. Dylan Groenewegen, který Jakobsena ve spurtu natlačil na bariéru by pak podle něj měl dostat několikaměsíční stopku. Praha 14:54 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakobsen byl po pádu v kritickém stavu transportován vrtulníkem do nemocnice v Sosnovci, kde se podrobil operaci. | Foto: KP/OLA | Zdroj: Reuters

Dylan Groenewegen byl diskvalifikován. Jak daleko za hranice pravidel zašel?

Zašel za úplně všechny hranice. Navíc to mělo za následek vážné zranění. Diskvalifikace je naprosto jednoznačná. Podle pravidel pak může mít dvě podoby. Zákaz startu, nebo vyloučení ze závodu. Dál tedy pokračovat nebude. Osobně si myslím, že by to tím nemělo skončit. Překročil tím opravdu všechny hranice a mělo by to pokračovat před disciplinární komisí a zastavením činnosti.

Disciplinární komise Mezinárodní cyklistické unie už uvedla, že se jeho chováním bude zabývat. To o čem mluvíte, mu tedy skutečně hrozí?

Určitě mu to hrozí. Myslím, že to nebude týden nebo měsíc. Mělo by to být zastavení činnosti nejméně na půl roku. Jde ale jen o můj názor.

Co vlastně rozhoduje o tom, jestli jde o běžný sportovní souboj, nebo o porušení pravidel? Říkal jste, že překročil všechny hranice, kde tedy leží?

V první řadě jde o nedodržení koridoru, který si závodník vybral při zahájení spurtu na přibližně 150 metrech před cílem. Jakobsena jasně natlačil na bariéru. Tady je velice důležitý moment související se závažností přestupku, protože došlo k vážnému zranění Jakobsena. A nejen jeho, následoval hromadný pád.

Šéf Jakobsenova týmu prohlásil, že Groenewegen by za to měl jít do vězení. Může mít sportovní přestupek trestněprávní rovinu?

Je to sportovní záležitost a musí se vyřešit maximálně u arbitrážního soudu v Lausanne. Nemůže jít před civilní soudy. Chápu reakci sportovního ředitele týmu, ale na civilní soud v podstatě dojít nemůže.

Cyklistika je tvrdý sport. Pády a strkanice k ní patří. Jsou závodníci v poslední době více agresivní a bezohlední? Je v tomto směru vidět negativní trend?

Hovoří se o tom už od podobného incidentu Petera Sagana na Tour de France. Pravidla jsou jednoznačná, není je třeba zpevňovat. Je ale třeba, aby je závodníci respektovali. Cyklistika je bohužel aktuálně ve velmi hektické a složité situaci. Čtyři měsíce bez veškeré aktivity, závodníci startovali poprvé 1. srpna v Itálii a hned po pěti dnech se stala tato tragická událost.

V samotném incidentu jsou ještě dva sporné momenty. Vítězství Jakobsena prohlášením sboru rozhodčích je diskutabilní, protože neprojel klasickou cílovou čárou. Groenewegen a další závodníci jí propadli, ale Jakobsen zůstal mimo vozovku. Druhá věc. Na pravé straně vozovky nebyl chodník, tam byla nějaká kolejnice nebo výhybka, což podle mého názoru bylo příčinou tak vážného zranění. Tam proběhne diskuse ohledně rozhodnutí rozhodčích a bezpečnosti závodu ze strany pořadatele.

Vloni při stejném závodu zemřel při stejném závodu belgický závodník Bjorg Lambrecht, který narazil do betonové propusti. Dá se něco preventivně udělat pro zvýšení bezpečnosti sportovců?

Určitě musí být signalizovány veškeré chyby na vozovkách, případně pokud je riziko příliš vysoké, tak se konkrétní úsek musí vyloučit a udělat objížďka. To se samozřejmě udělat dá.