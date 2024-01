Faktor Karabatić. Devětatřicetiletý házenkář získal s Francií už jedenácté zlato z vrcholných akcí

Házenkáři Francie dál rozšiřují svoji už tak velkou sbírku medailí. Teď vyhráli mistrovství Evropy, když v Kolíně nad Rýnem porazili ve finále další velmoc - Dánsko. Napínavé utkání se rozhodlo až po prodloužení, které Francouzi zvládli - stejně jako předchozí semifinále. A byla u toho i devětatřicetiletá superhvězda házené posledních dvaceti let Nikola Karabatić. Kolín nad Rýnem 20:08 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Karabatić získal s Francii další titul mistra Evropy a rozšířil sbírku zlatých medailí z vrcholných akcí | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

„Vždycky jsme si věřili a nikdy jsme se nevzdávali, zůstali jsme sebevědomí, pozitivní, přesvědčení o naší týmové síle. Co jsme předvedli, bylo velkolepé, emoce jsou samozřejmě obrovské, spousta radosti, taky spousta úlevy, protože když takhle vyhrajete po prodloužení, tak se vám uleví a jste prostě hrdí na to, co jsme jako tým dokázali. Opravdu krásné emoce,“ vyprávěl pro beIN Sports šťastný Nikola Karabatić.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si legendárního házenkáře Nikolu Karabatiće po zisku jeho jedenácté zlaté medaile z vrcholných akcí

I díky přispění svého bratra Luky získal zkušený házenkář rekordní jedenácté velké zlato. Víc jich dohromady v házené z mistrovství Evropy, světa a olympijských her nikdo nemá. A slavný házenkář by rád na závěr hráčské kariéry přidal ještě jedno. „Všichni víme, že to, co přijde v létě, bude zřejmě velké. Budeme doma v Paříži na olympijských hrách a doufám, že se nám podaří udržet tempo,“ zasnil se Karabatić, kterému bude v dubnu už čtyřicet let.

Ve šlépějích otce

Jeden z historicky nejlepších hráčů se narodil na jihu Srbska v Niši, v bývalé Jugoslávii, když mu ale bylo tři a půl roku, přestěhovala se jeho rodina do Francie. Karabatićův otec Branko, také házenkář, tam totiž odešel trénovat. A Nikola se stal legendou nejen francouzské házené, když posbíral všechny trofeje, které mohl – reprezentační, klubové i individuální.

Teď hraje Nikola Karabatić svou závěrečnou sezonu. Když začínala, popisoval, že se cítí skvěle.

„Vím, že každý trénink, každý zápas může být poslední, protože náš sport je fakt tvrdý. Nikdy nevíme, co se může stát. Ale je to fajn pocit začínat poslední sezonu, když víte, že bude poslední – a potom opustíte profesionální házenou. Prostě všechno prožíváte naplno – tréninky, výjezdy, čas strávený s klukama v šatně,“ usmíval se v podcastu Evropské házenkářské federace Karabatić.

