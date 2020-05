Na Alonsův plat by mohlo přispívat vedení formule 1, myslí si expert. ‚Je to velké jméno,‘ dodává

Ve formuli 1 se letos začaly řešit nové smlouvy jezdců dřív než vůbec začala sezona. Před týdnem Ferrari šokovalo ohlášením, že za ně v příštím roce už nepojede Sebastian Vettel. Následná vlna přestupů by do šampionátu teoreticky mohla vrátit jiného mistra světa - Fernanda Alonsa. Paříž 14:36 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fernando Alonso opustil formuli 1 v roce 2018 | Foto: Reuters

Diskuze odstartoval před týdnem konec Sebastiana Vettela ve Ferrari. Teď se v médiích skloňuje jméno dalšího světového šampiona, který by se naopak mohl vrátit.

Alonso opustil formuli 1 v roce 2018, po několika sezonách v nekonkurenceschopném McLarenu. V příští sezoně by mohl závodit v Renaultu, kde se po odchodu Daniela Ricciarda uvolnila sedačka.

O Španělově návratu do týmu, se kterým získal oba své tituly mistra světa píše jako o hotové věci deník Marca. Podle motoristického experta Radiožurnálu Jakuba Knolla je případný návrat Alonsa pro šampionát atraktivní varianta.

„Vedení formule 1 by návrat do Fernanda Alonsa do šampionátu určitě uvítalo, protože se jedná o velké jméno, které budí zájem u médií i fanoušků. Není divu, že se objevují spekulace, že vlastník F1 by byl ochoten přispívat na Alonsův plat,“ vysvětluje Jakub Knoll.

Už není nejmladší

Alonso totiž po většinu kariéry pobíral peníze, které by si tým ze středu tabulky mohl stěží dovolit. Renault výkonnostně ale nepatří mezi top stáje a podle mistra světa z roku 2009 Jensona Buttona to hraje proti Španělovu comebacku.

„Myslím, že kdyby se Renault dokázal v příštím roce přiblížit špičce a Fernando měl šanci bojovat o pódia a vítězství, tak by se opravdu vrátil, pokud by tu nabídku dostal. Ale myslím, že to bude trvat déle - třeba čtyři a více let - a tolik času on už nemá.“ Poukazoval Button v rozhovoru pro stanici Sky Sports na to, že Alonsovi je už 38 let. Další věc, která hovoří proti návratu Španěla je fakt, že není úplně týmovým hráčem.

Není motivátorem

„Nestačí umět řídit, musíte být dobrým týmovým hráčem, manažerem, lídrem, protože motivujete stovky lidí okolo sebe. Něco takového uměl Michael Schumacher a Niki Lauda. Tuhle schopnost bohužel Alonso neměl a nemá. V tomto osobnostním směru má zkrátka nedostatek a nedokáže na svoji stranu strhnout lidi,“ myslí si televizní komentátor závodů F1 Tomáš Richtr.

Pokud by se Alonso s Renaultem ale nakonec domluvil, bylo by to už jeho třetí angažmá ve francouzské stáji.