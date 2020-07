Španěl Alonso hlásí návrat do formule 1. Dvojnásobný mistr světa bude jezdit za Renault

Do formule 1 se v příštím roce vrátí jeden z nejtalentovanějších pilotů historie. Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude minimálně jednu sezonu závodit za Renault, tedy za tým, se kterým před lety získal oba tituly.

S Renaultem dosáhl Alonso na své největší úspěchy ve formuli 1. V letech 2005 a 2006 se stal světovým šampionem, když v souboji o titul předčil Kimiho Räikkönena, respektive Michaela Schumachera. Jeho návrat do francouzské stáje od dva roky později už tak plodný nebyl, přesto Alonso získal alespoň dvě vítězství.

Třetí štace u Renaultu bude pro Alonsa asi nejsložitější. Zaprvé mu příští rok bude 39 let a zadruhé Renault už dávno nepatří mezi stáje, které mají šanci vítězit, a bude to platit minimálně ještě v roce 2021, myslí si motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

„V příští sezoně budou mít týmy k dispozici prakticky stejné monoposty jako letos, takže se nedá očekávat, že by měl Renault udělat zásadní výkonností vzestup, který by měl Alonsovi pomoci vyhrávat závody. V roce 2022 ale přijdou velké technické noviny a to bude příležitost pro Renault, aby se posunul výš.“

Rok 2022 bude klíčový

A právě k roku 2022 se Alonso upírá. I nadále je totiž považovaný za jednoho z nejlepších pilotů a mohl by být přínosem pro francouzskou stáj nejen ve voze, ale i mimo něj.

„Může přispět v vývoji nového monopostu pro rok 2022. Má obrovské zkušenosti, to se týmu může hodit, a přiláká spoustu sponzorů pro Renault a určitě to je z marketingového hlediska dobrý tah,“ vysvětluje Knoll.

Otázkou je, jak velký vliv na Alonsa bude mít jeho věk, okolo čtyřicátého roku piloti už zkrátka ani nemohou mít takovou rychlost. Na druhou stranu Alonso během dvou let mimo F1 závodění neopustil, vyhrál mimo jiné dvakrát 24 hodin Le Mans. A nadále patří ke špičce.

„Výborný jezdec, jeden z největších talentů v historii tohoto sportu,“ říká stručně komentátor televizních závodů F1 Tomáš Richtr.

Týmovým kolegou Alonsa bude v příštím roce Esteban Ocon. Daniel Ricciardo, který za Renault závodí teď, odejde po sezoně do McLarenu.