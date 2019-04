Objeví se Alonso na Dakaru? Bývalý pilot si vyzkoušel vítězné auto, ve hře je i návrat do formule 1

Neuplynulo ani půl roku od jeho ukončení kariéry a Fernando Alonso se opět proháněl ve voze formule 1. Španělský pilot se v barvách McLarenu, za který ještě v loňském roce jezdil, zúčastnil úterního testování na trati v Bahrajnu. Znovu tak oživil spekulace, že by se do prestižního seriálu mohl vrátit.

„Pokud by viděl, že je potenciál McLarenu bojovat opět o přední příčky. Takže třeba na základě výsledků v této sezoně a třeba i podle tohoto testu se může rozhodnout lépe, než kdyby zůstával opodál,“ myslí si závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Alonso se v sezoně, kdy není ve formuli 1, nenudí. V úvodu roku ovládl s vozy Cadillac a Toyota dva prestižní vytrvalostní závody na Floridě. V minulém týdnu pak vyměnil asfalt za písek a svezl se v dakarském automobilovém speciálu, ve kterém Katařan Al-Attiya vyhrál letošní ročník. To byla pro španělského závodníka cenná zkušenost.

„Cítil jsem se dobře, s každým kolem jsme zrychlovali a já postupně získával sebevědomí. Nejtěžší pro mě bylo odhadnout výšku hrbolů na trati a tím pádem i rychlost, jakou bych měl jet. Ale to auto je výborné, dobře drží v zatáčkách, má stabilitu, výkon a skvělé brzdy,“ řekl Alonso.

Pro všeobecně všestranného pilota by účast v Rallye Dakar mohla být dalším cílem. Nebyl by ovšem první, kdo by dokázal závodit jak ve formuli 1, tak na Dakaru.



„V roce 1983 legendární Jacky Ickx jakožto několikanásobný vítěz závodů formule 1 dakarskou rallye dokonce vyhrál,“ říká Jakub Knoll, podle kterého by Alonso na Dakaru měl určitě k dispozici špičkovou techniku od Toyoty.

Nicméně adaptace na tento typ závodu by pro něj mohla být složitá. Hlavní prioritou v této sezoně je tak pro Španěla zvítězit v květnovém závodu 500 mil Indianapolis, čímž by zkompletoval tzv. Trojkorunu, do které ještě patří triumfy ve Velké ceně Monaka a tradičním závodu Le Mans.