Ferrari bylo horší, než očekávaly nejpesimističtější scénáře. McLaren nemá konkurenci, hodnotí Richtr

Velká cena Austrálie odstartovala novou sezonu formule 1. Při proměnlivých deštivých podmínkách závod nedokázalo dokončit hned šest jezdců a několik dalších ztrácelo kontrolu na svými vozy. Závod nakonec ovládl pilot McLarenu Lando Norris a potvrdil tak roli letošního favorita. „Průměrný náskok McLarenu může být třeba na úrovni 0,3 až 0,4 sekundy na kolo. To nějaká jedna aktualizace nedožene,“ říká komentátor Tomáš Richtr. Melbourne 7:00 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velkou cenu Austrálie 2025 vyhrál pilot McLarenu Lando Norris | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

První závod sezony přinesl šest velkých bouraček a vedení ve Velké ceně se měnilo hned několikrát. Nakonec si pro vítězství dojel Norris, kterého na pódiu doplnili Max Verstappen (RedBull) a George Russel (Mercedes). Pamatujete si podobně chaotický start sezony, jako byl ten letošní?

Za těch šestnáct let, co jsem komentoval Velké ceny, bych určitě něco našel a i z doby dřívější. Koneckonců to byl, tuším, rok 2001, kdy došlo hned v úvodu k velikánské bouračce.

Už to tak bývá, když zaprší. Notabene takhle na začátku sezony, kdy piloti nemají auta, lidově řečeno, osahaná v závodním režimu. Plus je poměrně velké množství nováčků, pro které to bylo extrémně těžké.

Závod ovlivněný deštěm, což způsobí divočejší průběh a samozřejmě kolize, je vždycky divácky velmi atraktivní a Velká cena Austrálie 2025 to jenom potvrdila.

I přes zmiňovaný chaos byla v průběhu celého víkendu poměrně patrná dominance McLarenu. Má tenhle britský tým největší šance na vítězství v Poháru konstruktérů?

Zatím jednoznačně. Pojďme ale připomenout fakt, že nás čeká ještě 23 Velkých cen a týmy budou vyvíjet svá auta. Drobná zlepšení mohou týmy nasazovat v podstatě v každé individuální Velké ceně.

Technický balík například od Mercedesu, potažmo RedBullu, se může postupně zlepšovat až McLaren předhoní. Ale s ohledem na to, jaký má McLaren náskok, se to rozhodně jen tak brzo nestane.

Tomáš Richtr Tomáš Richtr je český moderátor a komentátor automobilových závodů. Velké ceny Formule 1 komentoval od roku 2008 do roku 2023, v součastnosti se dál věnuje motosportu na jiných platformách.

I když byla Velká cena Austrálie zmáčená, tak si myslím, že takový průměrný náskok McLarenu může být třeba na úrovni 0,3 až 0,4 sekundy na kolo v průměru, což je hodně. To nějaká jedna aktualizace i od tak dobrých týmů, jako je Mercedes nebo RedBull, nedožene.

Mclaren jednoznačně potvrdil roli favorita. Koneckonců i vyjádření zástupců Mclarenu dokládají, že vůz naplňuje cílené parametry, jako například to, jak zachází s pneumatikami, jaká je stabilita vozu.

To jsou všechno klíčové informace, které potvrzují, že nejenom, že McLaren je rychlým autem, ale je i vyladěným a hlavně dokázal už v prvním závodě naplnit inženýrská očekávání, zatímco ostatní se trápí, snaží se auto pochopit.

Max Verstappen (RedBull), Lando Norris (McLaren) a George Russel (Mercedes) na podiu po Velké ceně Austrálie 2025 | Foto: Tracey Nearmy | Zdroj: Reuters

V tomto směru má McLaren jednoznačně výkonnostní náskok a bude buď dlouho trvat, než se to srovná, anebo skutečně, jak říkal (pilot Mercedesu) George Russel: „Teď už může McLaren své auto přestat vyvíjet a stejně vyhraje titul mistra světa.“

Samozřejmě to nejspíš není pravda, protože kdyby Mclaren své auto přestal vyvíjet, tak si myslím, že bude trvat třeba čtyři až šest Velkých cen a někdo ho předežene. Ale pravdou je, že McLaren má takovou pozici, že skutečně záleží na něm, aby ho v té vývojové bitvě nikdo nepředehnal až do konce sezony.

‚Čím dál třaskavější’

V loňské sezoně vyhrál pohár jezdců pilot RedBullu Max Verstappen, a to i přesto, že minimálně na konci sezony neměl nejlepší auto. Myslíte si, že by se mu něco podobného mohlo povést i letos?

Jeho výkon v Austrálii byl famózní zejména v závěru závodu. Ale připomenu, že dokázal nabrat ztrátu sedmnácti sekund na McLareny před tím, než na trať musel safety car (bezpečnostní vůz, který zpomaluje piloty při nebezpečí na trati – pozn. red.). A ještě nemáme odpověď na to, kde přibližně RedBull stojí ve výkonnostním žebříčku s ostatními.

Verstappen určitě je jedním z výjimečných typů pilota, který by opravdu dokázal teoreticky získat titul mistra světa až ve třetím nejlepším autě. Ale oproti tomu Lando Norris i Oscar Piastri (oba McLaren) nabrali zkušenosti.

Zejména Norris si myslím, že Velkou cenu Austrálie zvládl hodně dospěle. Ale i když Piastri skončil v hodinách v trávě a v cíli nakonec až na devátém místě, tak to byl právě on, kdo nepříjemně tlačil na Norrise.

Dokonce byl v první třetině závodu se ztrátou menší než jedna sekunda, to znamená, že měl k dispozici předjížděcí systém DRS, což pilot, který jede vepředu, rozhodně nechce. Kdybychom odečetli ty nešťastné hodiny v důsledku přívalu deště, tak jsem přesvědčen, že v závodním režimu skutečně dokázal Piastri Norrise dostat pod tlak a tím pádem v závodním režimu byl lepším pilotem.

V závislosti na tom, jak moc se Norris a Piastri budou mezi sebou přetahovat a potenciálně okrádat o body, což by měl McLaren ohlídat, tak to je přesně věc, která by Maxovi Verstappenovi teoreticky dávala šance.

Ale pokud to bude, řekl bych, umírněné, tak bych si dovolil odhadnout, že Max Verstappen na McLaren nemá šanci. Ale osobně předpovídám, že to bude s postupem času mezi Piastrim a Norrisem čím dál třaskavější.

Selhání Ferrari

Nepovedený debut zažil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který se na začátku roku připojil k Ferrari. Závod dojel až desátý i kvůli špatné strategii s pneumatikami, jeho týmový kolega Charles Leclerc dojel osmý. Bude letos Ferrari konkurencí pro ty nejlepší týmy?

Výkon Ferrari v Melbourne je objektivně zklamáním, protože jeho tempo bylo rozhodně horší, než očekávaly i ty nejpesimističtější scénáře. Objevily se tři věci. Jedna z nich je právě tohle překvapení.

Druhá věc je, že to potvrzuje, že se Hamilton skutečně s tím autem bude sžívat. Bylo to naprosto zřejmé, notabene v takových podmínkách.

V průběhu Velké ceny už Hamilton sám přiznává, že jeho auto je hodně odlišné od toho, než na co byl zvyklý. Hamiltonovi skutečně chvilku potrvá, než se s autem sžije, než si to zautomatizuje a než dokáže z auta vytěžit úplně maximum.

Tím třetím a hodně nepříjemným překvapením je přístup ke strategii ze strany Ferrari. Minimálně v Austrálii to byla spíš připomínka těch neutěšených období. Co na mě osobně neudělalo moc dobrý dojem, je komunikace mezi Hamiltonem a jeho závodním inženýrem.

Lewis Hamilton (Ferrari) skončil ve Velké ceně Austrálie 2025 devátý | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

To jsou jako siamská dvojčata. To je vztah, kde musí mezi těmi dvěma lidmi fungovat i chemie. Musí se velice dobře znát, musí jeden v podstatě odhadnout v danou chvíli, co si ten druhý myslí a obráceně.

Lewis Hamilton má nového závodního inženýra, protože jeho původní zůstal u Mercedesu. Ta nesehranost, která vyčnívala z jakési řeči ne těla, ale komunikace, pro mě byla překvapivě obrovská.

To si myslím, že je důležitý faktor. Jak moc se to podílí na tom, že Ferrari nedokázalo udělat celkem i logická strategická rozhodnutí z pohledu lajka, to se můžeme domnívat, ale tyhle tři věci jsou to, co stojí za tím, že Ferrari v Melbourne dopadlo takhle špatně.

Na svůj vstup do Formule 1 ale nebude dobře vzpomínat ani většina nováčků, kterých v letošním roce přibylo pět. Tři z nich se na mokré trati v Melbourne vybourali a body získal pouze pilot Mercedesu Andrea Kimi Antonelli, který dojel čtvrtý. Jak zatím hodnotíte jejich výkony?

Je to těžké a obecně je těžké hodnotit i výkonností rozložení mezi týmy. Právě proto, že byl závod ovlivněn deštěm, který má tendenci mazat výkonnostní rozdíly, a i s ohledem na divočejší průběh Velké ceny, nemáme odpovědi na otázky, na které jsme se těšili s úvodem závodu, abychom trošičku vytušili, jak si týmy výkonnostně mezi sebou stojí.

To samé platí pro posuzování nováčků. Je strašně jednoduché kritizovat třeba Isacka Hadjara ve druhém RedBullu (VCARB), který boural hned v zaváděcím kole. To samé Jack Doohan v Alpinu, Gabriel Bortoleto v Sauberu, ale také Liam Lawson se roztočil za safety carem s hlavním týmem RedBullu a skončil v bariéře z pneumatik.

Ale i ti nejzkušenější piloti říkají, že podmínky, které panovaly v Austrálii, jsou opravdu ty nejtěžší a piloti je nenávidí, protože je v těchto podmínkách hrozně těžké zahřát pneumatiky, notabene na okruhu, jako je Albert Park, který lemují zdi, to znamená, to riziko je tam vždycky větší.

Výsledky nováčků Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – čtvrtý

Oliver Bearman (Haas) – čtrnáctý

Gabriel Bortoleto (Sauber) – boural ve 45. kole

Jack Doohan (Alpine) – boural v prvním kole

Isack Hadjar (VCARB) – boural v zavádějícím kole

Když pneumatiky nejsou zahřáté, tak samozřejmě kloužou. Uřídit ty bestie v těchto podmínkách – tam se roztáčel jeden pilot za druhým. Ale určitě to není důvod pro to, abychom neuznali jejich kredit, protože je to opravdu extrémně těžké.

Když nastoupí nováčci, kteří žádné zkušenosti nemají, tak roztočit se s takhle silnou formulí v těchto podmínkách je obrovsky jednoduché. Upřímně řečeno, překvapení to pro mě vůbec není, ale neznamená to, že by Isack Hadjar byl špatným pilotem, Liam Lawson že by byl horším pilotem než třeba jeho předchůdce Sergio Perez.

Koneckonců se roztočili i veteráni jako Carlos Sainz, byť jak bylo potvrzeno později, nikoliv v důsledku jezdecké chyby, ale špatného nastavení otáček motoru v režimu safety caru. Proto se Sainz se svým Williamsem roztočil, ale bez cizího zavinění boural Fernando Alonso. To znamená, že byly hodně náročné podmínky a není to jenom o tom, že by bourali nováčci. Bourali i veteráni.