Dominance i mírná pachuť. Leclerc si stěžoval na týmovou strategii Ferrari v Singapuru

Tým Ferrari získal ve Velké ceně Singapuru formule 1 první double od roku 2017, což je umístění na dvou nejlepších pozicích. Navíc italská stáj ovládla třetí podnik v řadě a po letní přestávce zatím nenašla přemožitele. Přesto v ní po závodě nepanovala úplně veselá atmosféra. Singapur 17:14 23. září 2019

Důvodem nepříliš velkých oslav bylo týmové rozhodnutí z 20. kola závodu, kdy Ferrari povolalo do boxů jako prvního Sebastiana Vettela. V té době vedoucí Charles Leclerc stavěl až o kolo později a propadl se za týmového kolegu. Vettela už ve zbytku závodu předjet nedokázal a dojel druhý. V týmovém rádiu si pak několikrát stěžoval.

Jezdci Ferrari získali v Singapuru double, Charles Leclerc ale s druhým místem příliš spokojený nebyl.

Zvyklostí v F1 totiž bývá, že do boxů zpravidla jede jako první ten pilot, který je na tom v závodě lépe. I proto Leclerc později na pódiu moc neslavil. O nejdůležitějším momentu singapurské Velké ceny se pak rozpovídal šéf Ferrari Mattia Binnoto.

„Povolali jsme Sebastiana, protože jsme viděli, že do boxů pojede i Verstappen. Tím jsme Vettela udrželi před ním a zároveň to byla šance, jak předjet i Hamiltona. On pak zajel výborné kolo a dostal se i před Charlese, to je prostě závodění“ vysvětlil Binnoto.

Sebastian Vettel tak v Singapuru ukončil více než roční čekání na vítězství ve formuli 1. A zároveň potvrdil vzrůstající formu Ferrari po letní přestávce. Možné důvody zlepšení italské stáje popisuje závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

„Do Singapuru přivezli nové přední přítlačné křídlo a novou podlahu. Zdá se, že tyto novinky byly klíčové v tom, aby Ferrari konečně dokázalo využít potenciál jejich vozu. A to i na trati, která by jim teoreticky neměla svědčit,“ řekl Knoll Radiožurnálu.

I přes výrazné zlepšení už ale Ferrari s největší pravděpodobností Mercedes v poháru konstruktérů nedožene. Přesto by dobrý závěr letošní sezony mohl výrazně zvednout morálku v týmu a zvýšit šance na úspěch v příštím roce.