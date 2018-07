Ferrari nebojuje fér, naznačuje Hamilton po kolizi s Räikkönenem

Úřadující mistr světa formule 1 Lewis Hamilton z Mercedesu naznačil, že Ferrari v letošní sezoně používá v boji o titul nečisté prostředky. Prohlásil to po nedělní Velké ceně Británie, ve které sice obsadil druhé místo, ale v úvodním kole se po kolizi s Kimim Räikkönenem propadl až na 17. příčku. Ferrari se naopak zastali šéf stáje Red Bull Christian Horner a bývalý šampion Jenson Button. Silverstone/Velká Británie 20:56 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lewis Hamilton po Velké ceně Británie. | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

Hamilton do domácího závodu odstartoval z pole position, ale v první zatáčce se střetl s finským jezdcem Ferrari. Britský pilot vyjel z trati, propadl se na 17. místo, nakonec se však i díky dvěma zpomalovacím vozům dokázal vrátit na druhou pozici. Pro vítězství si dojel Sebastian Vettel z Ferrari a zvýšil náskok před britským soupeřem z jednoho na osm bodů.

Při Velké ceně Francie před dvěma týdny se navíc odehrál podobný incident mezi Vettelem a druhým jezdcem Mercedesu Valtterim Bottasem, který poté skončil sedmý. „Řekl bych, že je to z jejich strany zajímavá taktika. Ale uděláme všechno pro to, abychom s nimi dokázali bojovat a byli lepší v dalším závodě,“ řekl novinářům Hamilton.

Räikkönen byl za dnešní nehodu potrestán desetisekundovou penalizací, Vettel předtím dostal pět sekund. „Řeknu jen to, že to už je druhý závod, kdy ferrari vyřadilo jeden z mercedesů. A tresty na deset nebo pět sekund nevypadají... Já i Valtteri jsme kvůli tomu ztratili hodně bodů,“ odpověděl poté Hamilton, zda si myslí, že ze strany Ferrari šlo o úmysl.

„Neviděl jsem za sebe, ale prostě se musíme víc snažit, abychom se dostali do takové pozice, ve které nebudeme pro rudé vozy zranitelní. Protože kdoví, kdy se to stane příště,“ přidal Hamilton, zatímco Vettel jakýkoli nekalý úmysl ze strany italské stáje odmítl.

„Ve Francii jsem si při kolizi poškodil přední křídlo a pokazil jsem si tím závod,“ připomněl Vettel, že po srážce s Bottasem obsadil páté místo. „Teď jsem to (Räikkönenův incident) viděl krátce v televizi a myslím, že v tom žádný úmysl nebyl. Vůbec se o tom nemusíme bavit,“ dodal.

Ferrari se zastal i mistr světa z roku 2009 Button. „Takhle už se dávno nezávodí. Ale chápu, že tlak je veliký. Vettel a Räikkönen udělali chybu, ale o tom prostě závodění je. Snažíte se tomu vyhnout, ale někdy vám to prostě ujede,“ přidal.

Podobný názor měl i Horner. „Když se něco takového stane, tak se vždycky objeví spousta spekulací. Ale pro mě to byl klasický závodní incident. Navíc Kimi není ten typ jezdce, co by to měl zapotřebí. Dost by mě překvapilo, kdyby v tom bylo něco úmyslného,“ dodal.