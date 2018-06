Filip Jícha se v Plzni rozloučí s kariérou. Srovnání s Tomášem Rosickým a jeho rozlučkou ale odmítá

Co spojuje fotbalistu Tomáše Rosického a házenkáře Filipa Jíchu? Například hvězdná kariéra, kterou ukončilo zranění, ale také velkolepá rozlučka. Rosický ji absolvoval před týdnem na Letné, Filip Jícha si do Plzně své někdejší spoluhráče z reprezentace i z německého Kielu a španělské Barcelony pozval na sobotu. Plzeň 8:35 16. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý házenkář Filip Jícha | Foto: www.filipjicha.cz

„Já bych ty dvě rozlučky nechtěl srovnávat. Myslím si, že Tomáš si zaslouží obrovskou úctu a obdiv za to, jaký byl fotbalista. Z toho úhlu pohledu bych se s ním nechtěl měřit, já jsem byl jiný sportovec,“ vzdává hold Tomáši Rosickému nejlepší házenkář světa za rok 2010 Filip Jícha.

V sobotu odpoledne udělá na plzeňském zimním stadionu tečku za svou úspěšnou kariérou. Tu v říjnu loňského roku zastavilo zranění, po kterém Jícha už nenašel sílu pokračovat.

„Závěr kariéry byl pro nás pro oba provázený zraněními, ale k profesionálnímu sportu to patří. Můj názor je ten, že Tomáš Rosický musí být obrovsky silná osobnost, protože to není jednoduché. Já jsem tolik zranění, myslím, neměl. Po druhém nebo třetím zranění jsem si řekl dost, končím, už nebudu bojovat, protože to bylo až moc náročný,“ popisuje dále své trable Jícha.

Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, Daniel Steffan či Gudjon Valur Sigurdsson, Podobně jako před týdnem Letnou, čeká teď Plzeň večírek házenkářských hvězd. Omluvenek obdržel Jícha pouze minimum, vysvětlení proč nabízí jeho kolega z reprezentace a jeden z pozvaných Petr Stochl.

Extrémně dojemný moment

„Je to jednoduché – Filip Jícha dokázal v házené více, než jakýkoliv jiný Čech. Je to jeden z nejlepších hráčů v historii házené, ale pro mě je podstatnější to, že je to skvělý člověk. Jsem rád, že ho můžu už desítky let považovat za svého kamaráda,“ říká Stochl.

Kostru jednoho týmu budou tvořit spoluhráči z Barcelony, v tom druhem budou převažovat hráči německého Kielu, se kterým Jícha dvakrát vyhrál ligu mistrů.

„Vezmou si část dovolené a přijedou kvůli mně v takovém počtu do mé rodné Plzně. To mi samozřejmě nahání obrovskou husí kůži a je to pro mě extrémně dojemný moment,“ dodává Jícha.

Poslední zápas Filipa Jíchy uvidí plzeňská Home Monitoring aréna od půl šesté.