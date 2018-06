Filip Jícha se rozloučil se svou házenkářskou kariérou, na rozlučce si s ním zahrály i jeho děti

Na rozlučce se proti sobě utkaly týmy německého Kielu a španělské Barcelony, ve kterých strávil Jícha velkou část svého zahraničního angažmá. Na plzeňský zimní stadion přišlo na rozlučku přes pět tisíc diváku a viděli i to, jak v závěru nastoupily k Jíchovi na hřiště jeho dvě děti, Vincent a Valérie. Plzeň 21:07 16. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Jícha nastupuje ke svému rozlučkovému zápasu | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

V první půli nastoupil Jícha v dresu výběru Kielu, za který hrál v letech 2007 až 2015 a slavil s ním ty největší úspěchy ve své kariéře. S německým celkem vyhrál dvakrát Ligu mistrů a celkem sedmkrát Bundesligu.

Naopak do té druhé se převlékl do dresu výběru Barcelony. Jícha do katalánského klubu přestoupil v roce 2015 a hrál tam až do svého ukončení kariéry před rokem. Toto jeho angažmá bylo poznamenané častými zdravotními komplikacemi.

V Plzni se hrála otevřená házená, kterou předváděly velké hvězdy tohoto sportu. Na palubovce byli k vidění dvojnásobní olympijští vítězové a úřadující mistři světa Francouzi Daniel Narcisse a brankář Thierry Omeyer.

Kromě zahraničních hvězd mohli plzeňští diváci vidět i české hráče. Nastoupili například trenéři české reprezentace Jan Filip s Danielem Kubeše nebo brankářské sourozenecké duo Petr a Jan Štochlovi.

Nejemotivnější moment celé rozlučky ale přišel v jejím závěru. Po posledním oddechovém čase nastoupily na hřiště Jíchovy děti Vincent a Valérie. Ty také daly poslední dva góly zápasu, a tak pečetily výhru výběru Barcelony 43:31.

