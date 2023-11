Bundesliga je extrémně vyrovnaná, říká trenér házené Jícha o Německu. Kiel je pro něj skvělá adresa

Jícha využil reprezentační přestávky v házenkářské bundeslize a krátce se zastavil v Plzni, kde byl oceněn jako jeden z nejlepších sportovců Plzeňského kraje uplynulých 30 let.

„Bundesliga, to je horší. Momentálně jsme ve stadiu toho, co jsme si mysleli, že půjde rychleji a nejde. Mysleli jsme, že odchody hráčů nahradíme těmi extrémně talentovanými mladými hráči, ale ti ještě nemají takovou stabilnost. Na to jsme párkrát narazili, ale pracujeme dál,“ nechce trenér THW Kiel Filip Jícha propadat trudnomyslnosti, i když jeho svěřencům patří v německé bundeslize až pátá příčka s vekou ztrátou na vedoucí berlínské lišky.

„Bereme to jako daň z toho, jak jsme sestavili kádr. Věříme, že příští půlrok se kvalita ukáže,“ doufá Filip Jícha, jehož tým coby obhájce německého titulu nechal všechny body třeba Lipsku nebo předposlednímu Wetzlaru.

„Bundesliga je extrémně vyrovnaná. První může prohrát u posledního úplně bez problému. Má to více faktorů, jednak to, že každý bod se počítá, takže je tlak na týmy, co mají ambice. Je extrémně náročné to vydržet 34 zápasů,“ popisuje Filip Jícha, jehož Kielu se naopak daří ve skupině Ligy mistrů, kde je v čele osmičlenné skupiny A.

Jiné posuzování

Vliv na rozdílné výsledky má podle bývalého českého reprezentanta také různý styl posuzování zákroků ze strany rozhodčích.

„Bundesliga se trochu jinak píská než Liga mistrů. Drobné fauly se dopískávají a vrací se balon útočícímu týmu. To dává slabším možnost hrát proti lepším vyrovnaně, to jsem měl vždycky rád,“ vysvětluje.

Po úspěšných trenérských letech tak stojí před Filipem Jíchou další výzva: s omlazeným kádrem se postupně zlepšovat.

„Minulý rok jsme skončili úplně stejně. Bereme to tak, jak to je, a nejsme z toho zapšklí. Samozřejmě po těch porážkách na to člověk není moc zvyklý a moc jsem toho nenaspal,“ přiznává Jícha.

Házená je v hlavním městem spolkové země Šlesvicko - Holštýnsko obrovsky populárním sportem a fanoušci jsou zvyklí na úspěchy. O to větší je tlak na hráče i trenéra Jíchu.

„Kiel je skvělá adresa, ale zdaleka ne se skvělým rozpočtem vůči ostatním evropským týmům a to je třeba mít na paměti. Snažíme se získat hráče, co mají kvalitu, ale tu absolutní světovou extratřídu si nemůžeme dovolit,“ uzavírá nejlepší házenkář světa za rok 2010 Filip Jícha.