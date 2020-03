‚Surový diamant‘ Nepejchal na mistrovství Evropy neuspěl. ‚Psychika. Byl jiný než normálně,‘ řekl trenér

Když rozhodčí oznamoval konec kvalifikace, ležela Nepejchalova puška dávno na stolku, český střelec se mezitím stihnul i převléknout. Svých 60 ran totiž odstřílel rychle, jenže řadu z nich nepřesně. Ani půlhodinu poté mu nebylo do řeči, nejen s novináři, ale ani s osobním trenérem Janem Videckým.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sportovní střelec Filip Nepejchal platí za jednu z největších medailových nadějí pro olympijské hry. Ale ani on není neomylný. V Polsku natáčel reportér Radiožurnálu Jan Suchan

„Zatím jsem to s ním podrobně nerozebíral, protože ho to celkem dost sebralo. Budeme se o tom bavit, až se vrátíme do Čech,“ řekl Radiožurnálu Videcký.

Aby se dostal do finále, potřeboval Nepejchal průměr necelých 10,5 bodu na jednu ránu, ta nejlepší možná je za 10,9, jenže jedna mu ulítla dokonce do málokdy vídané šestky.

„Pravděpodobně nabil diabolu obráceně, což znamená, že se roztočila a nevyletěla tak, jak by vyletěla normálně a šla do šestky. I v předchozím projevu byl zvláštní, jiný, než je Filip normálně. Mám pocit, že mu z psychologického hlediska vykouklo něco vzadu v hlavě. Najednou byl bez motivace, bez zápalu pro vítězství,“ vysvětlil Videcký.

Reprezentační trenér Jaromír Bureš by z toho nedělal velkou vědu: „Filip je výjimečný střelec, to víme. Stane se. I mistr tesař se někdy utne.“

Vždy a všude dokáže usnout

Místo ticha mají sportovní střelci ‚diskotéku‘. ‚Je to zábavnější pro fanoušky,‘ říká Nepejchal Číst článek

Možná tím spíš, že i když jde o vítěze čtyř závodů Světového poháru, je Nepejchalovi stále teprve 20 let. I když tentokrát mu to nevyšlo, stále platí za talent, který se rodí jen jednou za čas.

„Přirovnávám ho k surovému diamantu, který když se bude dobře brousit, tak z něj bude klenot. Opravdu roste, rok od roku střílí líp a líp, je to skvělé,“ uklidňuje Bureš.

A co podle reprezentačního trenéra kromě nadání, píle a trenérů pomáhá Filipu Nepejchalovi být ve světové špičce?

„Když sedneme do auta a odjíždíme na závody, tak když projíždíme bránou střelnice, tak už spí. Dokáže usnout vždy a všude. Tím pádem má čistou hlavu a může se oproti ostatním závodníkům daleko lépe koncentrovat,“ dodal Bureš.

Na mistrovství Evropy se to úplně nepovedlo, tak snad to puškař Filip Nepejchal dokáže v létě na olympijských hrách v Tokiu.