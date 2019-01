7 dní, 7 kontinentů, 7 maratonů. Otec a syn Vabrouškovi během extrémního závodu obletí svět

Začnou na Antarktidě, skončí o týden později v Miami. Mezi tím čeká maratonce Petra Vabrouška 7 maratonů a desetitisíce kilometrů přeletů. Zkušeného vytrvalce navíc doprovodí jeho 19letý syn Filip, který v každé destinaci poběží poloviční trať. Praha, Kapské Město 12:00 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip a Petr Vabrouškovi v Kapském Městě, kde se uskuteční druhý maraton extrémní výzvy World Marathon Challenge | Zdroj: facebookový profil Petra Vabrouška

„Když jde člověk jeden maraton, tak se připravuje, ladí, odpočívá, odběhne závod a pak týden odpočívá, zatímco tady se střídá jeden za druhým. Do postele se nedostaneme, časová pásma nikdo neřeší, protože čas ubíhá podle toho, jak je dlouhý let,“ říká Radiožurnálu Petr Vabroušek o World Marathon Challenge.

Cítím velkou radost a úlevu, ale i únavu a zničení, říká po dokončení sedmi maratonů Vabroušek Číst článek

Série běhů začíná ve čtvrtek na Antarktidě, pokračuje v pátek v Kapském Městě, pak v australském Perthu, Dubaji, Madridu, chilském Santiagu a končí příští středu v Miami. V každé destinace čeká čtyři desítky závodníků vytrvalecká výzva.

„Jakmile doběhne poslední závodník, jde se na letiště a letí se na další kontinent. Třeba v Kapském Městě přistaneme v 6.30 a v 8 začíná další maraton,“ říká 45letý vytrvalec. Na denní režim může zapomenout, následovat bude násobně delší přesun do Austrálie.

Petr Vabroušek už se extrémní série jednou zúčastnil. V roce 2017 skončil druhý v čase, ve kterém by všechny ostatní ročníky vyhrál. Tehdy ho překonal pouze Američan Michael Wardian, který ustanovil světový rekord, když mu jeden maraton trval v průměru 2 hodiny a 45 minut.

Vabroušek by si věřil i na vítězství, problém je, že Wardian letos běží znovu a má v úmyslu svůj předloňský výkon překonat. Čech měl navíc na přípravu jen měsíc od chvíle, kdy ho pořadatelé pozvali.

Cílem tak je pódiové umístění. „Před dvěma lety bylo první místo celkem jasné a my jsme byli tři čtyři, kteří jsme se přetahovali. Rozdíly byly ve vteřinách, takže jsme běželi třeba do 32. kilometru ve skupině,“ popisuje, jak závody probíhají.

Polovinu trati se synem

Tentokrát ale na tratích nebude sám. Pozvání platí nejen pro Petra, ale také pro jeho 19letého syna Filipa. Ten ale ještě nikdy maraton neběžel, s otcem se zúčastnil jen 38kilometrové Horské výzvy v Jeseníkách, kterou společně vyhráli. Pořadatelé svolili, že Vabroušek mladší poběží vždy první polovinu tratě.

Program World Marathon Challenge 2019 31. ledna - Antarktida

1. února - Kapské Město

2. února - Perth

3. února - Dubaj

4. února - Madrid

5. února - Santiago

6. února - Miami

„Očekávám, že to bude náročné, ale podívám se na spoustu nových míst. V tréninku jsme chodili dvacetikilometrové běhy dvakrát po sobě. Bylo to náročné, ale nějaké zkušenosti už mám, tak myslím, že to půjde,“ těší se Filip Vabroušek, zatímco otec přiznává, že kdyby synovi nevěřil, na akci by ho nepustil.

Žádný čas na hotelu, pouze přelety, do toho extrémní teplotní výkyvy a pro Petra navíc téměř žádný spánek. V letadle totiž nedokáže usnout bez ohledu na to, že jde o stroj, kterým létají rockeři z U2 nebo fotbalisté Chelsea.

„Vyzkoušel jsem si, že když člověk pár nocí nespí, je schopný usnout i vestoje. Minule jsem za 6 nocí naspal 14 hodin. Pak jsem po posledním maratonu spal 17 hodin v kuse,“ upíná se Petr Vabroušek k posteli v Miami, kde World Marathon Challenge po sedmi maratonech příští středu skončí.