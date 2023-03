‚Stát se může cokoliv, závod je úplně něco jiného.‘ Salač v úvodu sezony ovládl kvalifikaci v Portugalsku

Motocyklový jezdec Filip Salač vyhrál kvalifikaci na zahajovací Velkou cenu Portugalska ve třídě Moto2 a podruhé v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. Poprvé se mu to povedlo předloni na Sachsenringu ještě v nejslabší kategorii Moto3. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že jeho cílem v probíhající sezoně je dojíždět pravidelně v nejlepší desítce. Portimao (Portugalsko) 19:21 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Salač | Zdroj: ČTK, AP / ČTK

Překvapilo vás, že jste byl nejrychlejší?

Určitě jsem nečekal, že vyhraju hned první kvalifikaci v sezoně. Přes zimu jsem tvrdě pracoval, makal a připravoval se. V předsezonních testech jsme s týmem odvedli velmi dobrou práci a to stejné v tomto závodním víkendu. Stále jsem věděl, že mám nějaké rezervy a kvalifikaci se mi povedlo vyhrát.

Ten okruh v Portimau to je taková horská dráha. Jaký je klíč k tomu, aby tu závodník zajel rychlé kolo?

Je to tak, jako horská dráha a jedna z nejtěžších tratí v seriálu. Není to vůbec jednoduché, hlavní klíč je najíždět hodně kol a jet správnou stopu, protože tím, jak je to nahoru a dolů, tak se motorka hodně zvedá na zadní. Člověk musí být hodně plynulý, aby dokázal udržet to rychlé tempo. To je klíč k úspěchu na tomto okruhu.

Myslíte, že v závodě budete bojovat o vítězství?

Je to tak, může se tady stát cokoliv. Může se stát, že budu bojovat o vítězství, doufám, ale budu nohama na zemi. Dnešní výsledek je pouze kvalifikace a závod je něco úplně jiného. V předsezonních testech jsme zkoušeli simulaci závodů a ty časy nebyly vůbec špatné, nastavení motorky bylo super. Náš cíl s týmem je dojet na top 10 a v tom budu i pokračovat. Sezona bude dlouhá, nerad bych udělal hned na začátku nějakou hloupost. Pokud dojedu do desítky, tak budu určitě spokojený.

Jak moc vám pomáhají zkušenosti z minulého roku? V Thajsku jste dokázal dojet druhý...

Určitě to udělá mnoho. Zkušeností z loňska jsme nasbíral strašně moc a posunulo mě to jako jezdce. V Thajsku to bylo v mokrých podmínkách, ale tady ten okruh moc nemusím, těšil jsem se na něj nejméně. Zkušenosti ale hrají roli, okruh mě začal bavit a začínám ho mít rád.

Co je vaším cílem pro letošní rok v Moto2?

Cíl bude stejný, jako v tomto závodu, takže dojíždět pravidelně do top 10, ale mám i větší cíl a to je vyhrát jeden závod. Mám už dva poháry z mistrovství světa, dvakrát je to druhé místo, takže bych byl určitě rád, kdyby už zazněla česká hymna. Od roku 2010 by to bylo poprvé, kdy se to podařilo Karlovi Abrahámovi.