Pro Salače skončila Velká cena Katalánska na nosítkách. Po kolizi ho zasáhla motorka do hlavy
Filip Salač po ošklivém pádu nedokončil nedělní Velkou cenu Katalánska kategorie Moto2. Českého jezdce zasáhla motorka do hlavy a musel být převezen do lékařského centra.
Nejsilnější kubaturu MotoGP vyhrál domácí Álex Márquez a po sedmi závodech ukončil vítěznou sérii svého staršího bratra Marca. Připravil ho tím o možnost slavit titul mistra světa už za týden v Misanu.
Salač dobře odstartoval a z pátého místa, na které ho posunuly tresty pro soupeře, se na chvíli dostal i na třetí příčku. Pak se však pořadím propadl. Při průjezdu čtvrtou zatáčkou byl vytlačen z trati a klesl až na 28. místo.
Závod pro Salače skončil v první zatáčce devátého kola, ve které do něj zezadu najel Jorge Navarro. Při pádu třiadvacetiletého jezdce stáje Elf Marc VDS zasáhla motorka do hlavy a Salač putoval na vyšetření.
Tak tohle vůbec nevypadalo dobře! 🫢 Filipa Salače srazil v závodě Moto2 soupeř a následoval tvrdý pád, po kterém musel být český závodník odnesen na nosítkách. Snad vše dopadne dobře! 🇨🇿🙌
„Jsem rád, že můžu sdílet tuhle story. Dneska jsem měl smůlu, ale přitom strašně velký štěstí. Díky všem za zprávy. Snad budu brzy ok,“ napsal Salač na instagramu.
Pro první vítězství v Moto2 si dojel domácí Daniel Holgado před Britem Jakem Dixonem, Salačův týmový kolega ztratil dvě a půl sekundy. Třetí skončil Daniel Muňoz, čtvrtý byl vedoucí jezdec šampionátu Manuel González.
Španělský závodník má na kontě 217 bodů a průběžné pořadí vede o 38 bodů před krajanem Arónem Canetem, který dnešní závod po pádu nedokončil. Salačovi patří se 79 body třináctá příčka.
V MotoGP Álex Márquez napravil selhání ze sobotního sprintu, který po pádu z prvního místa nedokončil. Staršího bratra na druhé příčce porazil o téměř dvě sekundy a po druhé výhře v kariéře na něj snížil svou ztrátu v průběžném pořadí na 182 bodů.
Dvaatřicetiletý Marc Márquez přišel o šanci zajistit si sedmý titul v MotoGP už za týden na domácí trati své stáje Ducati v Misanu. Oslavit ho bude moct nejdříve za tři týdny v Japonsku.
Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:
Moto3: 1. Piqueras 32:40,24, 2. Rueda (oba Šp./KTM) -0,081, 3. Furusato (Jap./Honda) -0,156, 4. Almansa -0,229, 5. Adrián Fernández (oba Šp./Honda) -0,542, 6. Pini (It./KTM) -0,587.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. Rueda 270, 2. Piqueras 206, 3. Quiles 168, 4. David Muňoz 163, 5. Carpe (všichni Šp./KTM) 149, 6. Kelso (Austr./KTM) 149.
Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 36:21,444, 2. Dixon (Brit./Boscoscuro) -2,500, 3. Daniel Muňoz (Šp./KTM) -3,119, 4. González (Šp./Kalex) -4,497, 5. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,859, 6. Vietti (It./Boscoscuro) -6,823, ...Salač (ČR/Boscoscuro ) nedokončil.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. González 217, 2. Canet (Šp./Kalex) 179, 3. Moreira (Braz./Kalex) 175, 4. Baltus (Belg./Kalex) 153, 5. Dixon 152, 6. Vietti 116, ...13. Salač 79.