Salač na okruhu ve Spielbergu upadl a závod nedokončil, zradila ho převodovka

Salačovi se nepovedlo navázat na umístění v první desítce z předchozích Grand Prix v Assenu a Silverstonu ani na vydařené tréninky na rakouské trati. Do závodu odstartoval ze čtrnácté pozice, ale hned po startu se propadl dozadu.

Salač si dojel v Nizozemsku pro nejlepší výsledek v kategorii Moto2, skončil desátý Číst článek

„Bylo to kvůli problému s převodovkou. Vypadávaly mi kvalty a zároveň tam byly strašné rány z motoru. Třeba jsem najížděl do zatáčky na trojku místo na dvojku, protože jsem tam nemohl ten kvalt dostat. To způsobilo i ten pád, kdy se mi nepovedlo podřadit na třetí rychlostní stupeň a uklouzlo mi to,“ řekl Salač televizní stanici Nova Sport1.

Závod pro něj skončil už 14 kol před koncem. „Bohužel zklamání po tomhle víkendu, kdy se nám dařilo. Určitě jsme po trénincích měli na top 10. Doufejme, že se to do příštího závodu vyřeší, dáme nový motor a tohle už se nestane,“ uvedl dvacetiletý jezdec.

Ogura si dojel pro druhé vítězství v sezoně poté, co těsně před cílem předstihl týmového kolegu Somkiata Čantru z Thajska. V čele seriálu vystřídal Španěla Augusta Fernándeze, který se po sérii tří vítězství musel spokojit s pátým místem. Na Oguru ztrácí po 13 závodech jeden bod.

V Moto3 se zrodil dokonce dvojnásobný japonský triumf. Závod vyhrál Ajumu Sasaki před Tacukim Suzukim. Celkové hodnocení dál vede Španěl Sergio García.

Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu:

Moto3: 1. Sasaki (Jap./Husqvarna) 39:03,516, 2. Suzuki (Jap./Honda) -0,064, 3. Muňoz (Jap./KTM) -0,292, 4. Öncü (Tur./KTM) -0,344, 5. García (Šp./GasGas) -2,453, 6. Moreira (Braz./KTM) -2,636.

Průběžné pořadí (po 13 z 20 závodů): 1. García 193 b., 2. Guevara (Šp./GasGas) 188, 3. Foggia (It./Honda) 144, 4. Sasaki 138, 5. Masiá (Šp./KTM) 127, 6. Öncü 127.

Moto2: 1. Ogura (Jap./Kalex) 39:30,070, 2. Čantra (Thaj./Kalex) -0,173, 3. Dixon (Brit./Kalex) -7,854, 4. Acosta -7,960, 5. Augusto Fernández -8,037, 6. Canet (všichni Šp./Kalex) -9,401, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 13 z 20 závodů): 1. Ogura 183, 2. Augusto Fernández 182, 3. Vietti (It./Kalex) 156, 4. Canet 137, 5. Roberts (USA/Kalex) 108, 6. Arbolino (It./Kalex) 108, ...20. Salač 21.

14:00 MotoGP.