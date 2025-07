Salač si přál lepší výsledek, ale atmosféru v Brně si užil. ‚Dal jsem do toho všechno,‘ říká závodník

Po pětileté pauze absolvoval motocyklový závodník Filip Salač Velkou cenu České republiky a domácím fanouškům ukázal, jak se za tu dobu zlepšil. Ve třídě Moto 2 sice neatakoval vytoužené stupně vítězů, dílčí cíl v podobě umístění mezi nejlepší desítkou ale splnil. Dojel osmý, čímž výrazně vylepšil svůj nejlepší výsledek na brněnském Masarykově okruhu. Brno 10:24 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Salač | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Závod jsem si moc užil. Samozřejmě jsem chtěl lepší výsledek než osmé místo, hlavně kvůli divákům, ale jsem rád, že jsem to dokončil. Dal jsem do toho všechno,“ ohlížel se motocyklový závodník Filip Salač za závodem třídy Moto 2 Velké ceny České republiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal motocyklový závodník Filip Salač po Velké ceně Brna

Ta se na Masarykův okruh v Brně vrátila po pěti letech, před fanoušky se kvůli pandemii covidu 19 jelo naposledy v roce 2019. Na tribuny přišlo za celý víkend 219 544 návštěvníků.

„Jsem hrozně rád, že se Moto GP vrátilo zpátky. V roce 2019 tady nebylo tolik lidí a letos jsem si to užil úplně nejvíc. Troufnu si říct, že to byl snad jeden z nejlepších víkendů, co jsem v životě zažil,“ popisoval český jezdec.

Salač si navíc přeci jen užil i stupně vítězů. V doplňkovém juniorském závodě dojel na druhém místě čtrnáctiletý Čech Roman Durdis. Ten jezdí za Salačův tým a právě jezdec kategorie třídy Moto2 mu předával pohár.

Salač oslavil návrat MotoGP do Česka osmým místem. Španěl Márquez přidal další vítězství Číst článek

„Bylo to napínavé, ještě v předposledním kole jel první. První pódium, tak kde jinde ho chcete získat, než v Brně,“ říká Salač.

Po hektickém týdnu spojeném s domácí Grand Prix teď Salače čeká odpočinek, mistrovství světa má měsíční přestávku.

„Tu pauzu po víkendu vítám velmi rád. Ještě nevím, kam pojedu, ale určitě někam zmizím,“ plánoval Filip Salač po osmém místě v kategorii Moto 2, kterou v Brně ovládl Američan Joe Roberts. V hlavním závodě MotoGP jasně zvítězil lídr světového šampionátu Španěl Marc Márquez.