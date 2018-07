‚Jedeme na limitu, někdy za ním.‘ Filip Salač překonal zranění a pojede Grand Prix v Brně

Před rokem ležel šestnáctiletý motocyklový jezdec Filip Salač na operačním sále po těžkém pádu a zlomenině stehenní kosti. O dvanáct měsíců později má jiné a daleko příjemnější starosti - pro srpnovou Velkou cenu Brna silničních motocyklů dostal divokou kartu. Všejan (Mladoboleslavsko) 20:39 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motocyklový závodní Filip Salač | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

„Je to další krok pro nás. Divoká karta, o tom se může někomu jenom zdát,“ říká pro Radiožurnál k divoké kartě pro Velkou cenu Brna Filip Salač.

Na motocykl poprvé usedl ve třech letech. Úspěch před domácími fanoušky mu může otevřít cestu mezi elitu. Jeho kariéru nezastavil ani loňský těžký pád, když si zlomil si stehenní kost.

„Bylo to na sjeté pneumatice, měla odjeto asi 15 kol. V dalším jsem si už měl jet pro nové gumy, ale chtěl jsem ještě zatlačit to poslední kolo. Dostal jsem smyk, vyhodilo mě to. Moje motorka mi spadla na nohu a zlomila mi ji,“ vzpomíná Salač.

Rehabilitace v takovém případě trvá po nutné operaci až šest měsíců. Šestnáctiletý mladík ze Všejan na Mladoboleslavsku tak dlouho čekat nechtěl. Měsíc po operaci znovu zkoušel závodit na brněnském okruhu.

„To ale nešlo, bylo to hodně bolestivé, měsíc po takovém zranění. Ještě jsem měl vodu v plicích, natrženou slezinu a žebra mě bolela. Po dvou měsících už jsem byl v pořádku, takže jsem v Itálii, kde jsem skončil na pátém místě,“ těšilo mladého motocyklistu.

Po nepříjemném zážitku ani na chvíli nepřemýšlel o možnosti svět silničních motocyklů opustit. Strach si nepřipouštěl.

„První moje slova byly, kdy se můžu vrátit na trať, takže na konec jsem rozhodně nemyslel. Každý jezdec se něčeho trochu bojí. My, co jezdíme na motorkách, to musíme překousnout, jedeme na limitu a někdy i za ním,“ má jasno Salač.

Rookies Cup, stejná motorka pro všechny

I letos jezdí Red Bull Rookies Cup určený mladým talentovaným jezdcům na identických strojích a ve Španělsku také juniorské mistrovství světa.

„Letos už mám poslední šanci se v Red Bull Rookies Cupu se ukázat, protože přes juniorské mistrovství je to daleko těžší. Tam už je to více o týmu, než o vašich kvalitách, což stojí hrozně peněz,“ přiznává motocyklista.

O šanci může bojovat i na začátku srpna v Brně. Mezi jezdci kategorie Moto3. „Pojedu na mé motorce, na které jezdíme juniorské mistrovství světa. Jenom tam bude jiná elektronika a kvalitnější věci,“ popisuje technické detaily jezdec.

Kvalitnější stoprocentně bude startovní pole. V porovnání s juniorským šampionátem ovšem velké rozdíly být nemusí.

„V juniorském šampionátu jezdíme asi o tři desetiny pomalejší časy než na mistrovství světa, což už je minimální rozdíl,“ uvědomuje si Filip Salač, který má pro Brno jasný cíl, skončit při své premiéře do dvacátého místa.

