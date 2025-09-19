Salač bude od nové sezony startovat v barvách niizozemského RW Racing

Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezoně startovat v mistrovství světa v kategorii Moto2 v nizozemském týmu RW Racing GP. O dohodě informoval web britské televizní stanice Sky Sports s tím, že podpis smlouvy bude oficiálně oznámený v příštích dnech.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Filip Salač

Filip Salač | Zdroj: Profimedia

Třiadvacetiletý jediný český účastník MS bude v roce 2026 týmovým kolegou Ajumua Sasakiho z Japonska, který hájí barvy týmu i letos. Salač tak bude opět závodit s šasi Kalex, v aktuální sezoně má k dispozici Boscosuro u týmu Marc VDS.

Salač v MS debutoval v roce 2018, od následující sezony je pravidelným účastníkem seriálu. Doposud odjel 123 závodů a čtyřikrát se prosadil na stupně vítězů. V průběžném pořadí Moto2 mu aktuálně patří 15. místo.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme