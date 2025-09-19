Salač bude od nové sezony startovat v barvách niizozemského RW Racing
Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezoně startovat v mistrovství světa v kategorii Moto2 v nizozemském týmu RW Racing GP. O dohodě informoval web britské televizní stanice Sky Sports s tím, že podpis smlouvy bude oficiálně oznámený v příštích dnech.
Třiadvacetiletý jediný český účastník MS bude v roce 2026 týmovým kolegou Ajumua Sasakiho z Japonska, který hájí barvy týmu i letos. Salač tak bude opět závodit s šasi Kalex, v aktuální sezoně má k dispozici Boscosuro u týmu Marc VDS.
Salač v MS debutoval v roce 2018, od následující sezony je pravidelným účastníkem seriálu. Doposud odjel 123 závodů a čtyřikrát se prosadil na stupně vítězů. V průběžném pořadí Moto2 mu aktuálně patří 15. místo.