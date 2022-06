Pro Salače skončila Velká cena Katalánska po pádu už ve čtvrtém okruhu, vyhrál Ital Vietti

Závod královské třídy MotoGP ovládl s velkým náskokem Francouz Fabio Quartararo. Mistr světa si upevnil vedení v průběžném pořadí, k čemuž mu pomohlo i málo vídané selhání domácího Aleixe Espargara, který začal slavit o kolo dřív a přišel o třetí příčku.

Salač odstartoval ze třináctého místa a na stejné pozici se pohyboval i ve chvíli, kdy po podklouznutí ve třinácté zatáčce upadl. Dvacetiletý nováček potřetí v sezoně nedojel a bodově naprázdno vyšel podruhé z posledních šesti závodů.

Českého jezdce mrzelo, že ho pád připravil o šanci na dobrý výsledek. „Smál jsem se spokojeně do helmy, protože jsem si říkal, že konečně motorka je super a mohl by to být dobrý závod,“ uvedl v tiskové zprávě.

„No a v předposlední zatáčce, kde se nebrzdí, tak když jsem sáhnul po plynu, ujelo mi přední kolo. Snažil jsem se to ustát, ale pak se mi přetočilo i zadní kolo a to už se ustát nedalo. Moc mě to mrzí, motorka měla rozhodně na top ten," dodal Salač.

Vietti vyhrál před dvojicí Španělů Arón Canet, Augusto Fernández a připsal si třetí vítězství v sezoně. V průběžném pořadí se osamostatnil na první příčce a vede s náskokem 16 bodů před Aiem Ogurou z Japonska, který dnes dojel sedmý.

Quartararo si pro druhý triumf v sezoně dojel s náskokem šesti a půl sekundy před domácím Jorgem Martínem. Třetí skončil Johann Zarco z Francie, který se na pódium dostal díky Espargaróvě zaváhání.

Španělský jezdec začal slavit třetí místo ještě v předposledním kole a než si chybu uvědomil, propadl se na konečné páté místo. Přišel tak o cenné body v šampionátu, ve kterém na druhé příčce na Quartarara ztrácí 22 bodů.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:

Moto2: 1. Vietti (It./Kalex) 38:42,958, 2. Canet -0,081, 3. A. Fernández (oba Šp./Kalex) -0,522, 4. Dixon (Brit./Kalex) -0,646, 5. Schrotter (Něm./Kalex) -1,470, 6. Acosta (Šp./Kalex) -6,298, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Vietti 133, 2. Ogura (Jap./Kalex) 117, 3. Canet 109, 4. A. Fernández 96, 5. Arbolino (It./Kalex) 89, 6. Roberts (USA/Kalex) 86, ...23. Salač 125.