‚Byl jsem idiot.‘ Cyklista Pozzato onemocněl covidem a skončil na kyslíku. Z nemocnice varuje ostatní

Pozzato svého času patřil v pelotonu mezi ostřílené borce a svými typickými gesty italskou náturu rozhodně nezapřel.

Nyní však bývalý jezdec stájí Katusha, Lampre či Wilier Triestina musel uznat, že s očkováním zbytečně otálel, a vyzývá ostatní, aby neudělali stejnou chybu jako on.

Filippo Pozzato v dresu stáje Wilier Triestina (vlevo). | Zdroj: Reuters

„Proč jsem se nenechal naočkovat dřív? Protože jsem si vždycky myslel, že mám dobrou imunitu, a pohyboval se mezi lidmi, kteří se covidem nakazili a mně nikdy nic nebylo. Byl jsem idiot a dostal jsem pořádně za vyučenou,“ sdělil novinářům u domácích fanoušků oblíbený závodník.

Očkování odkládal

Vládní zmocněnec pro očkování Francesco Figliuolo minulý týden uvedl, že přeočkování bude v zemi vrcholit mezi prosincem a únorem. Nyní je třetí dávka vakcíny v Itálii dostupná pouze lidem s problémy s imunitou, seniorům, zdravotníkům a ošetřovatelům. Dokončené očkování mají zhruba tři čtvrtiny obyvatelstva.

Pozzato covidem onemocněl 22. října letošního roku, jeho tělesná teplota se mu vyšplhala až na 39,5 stupně a vydržela deset dní. O tři dny později měl jít na svoji první dávku očkování, ale tu kvůli nákaze musel pochopitelně odložit.

Zdravotní stav bývalého vynikajícího klasikáře se nadále zhoršoval, a to až do fáze, kdy musel být kvůli nedostatku kyslíku převezen do nemocnice s těžkým zápalem plic.

Lékaři mu museli poskytnou kyslík, ale na ventilátor ho zatím nepřipojili.

Varuje ostatní

Zkušený cyklista, který si během své kariéry dvakrát vyzkoušel i slavnou Tour de France, podrobně popsal, jak na tom momentálně je.

Hodnoty saturace kyslíkem Saturace kyslíkem u zdravého člověka činí 95-99 %. Pokud saturace kyslíkem klesne na 90-94 %, je potřeba obezřetnosti. Pokud hodnoty klesnou pod 90 % je na místě kontaktovat záchrannou službu. Pokud saturace klesá pod 80 %, jde o kritický stav, který se projeví během několika desítek minut. Při hodnotách menších než 60 % hrozí bezprostřední kritická desaturace a ztráta vědomí. Zdroj lekarna.cz.

„Každý mi říkal, že covid je pěkné svinstvo, ale když vás dostane, tak pochopíte, že to není zdaleka všechno. Jsem napojený na kyslík, aby mi lépe pracovaly průdušky, ale pokud se to zhorší, budou mi muset nasadit masku,“ vyprávěl italským novinářům, aby varoval ostatní, kteří se třeba ještě očkovat nenechali.

„Lidi, nezahrávejte si s ohněm, já jsem se opravdu hodně spálil!“

„Před třemi dny jsem se konečně zbavil horečky, ale saturace kyslíkem mi prudce klesla na 86, pak to šlo dokonce na 83 a to už mě převezli do nemocnice,“ popsal Pozzato.