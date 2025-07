‚Záběry z kokpitu jsou neuvěřitelné.‘ Film F1 nadchl kromě diváků i závodníky. Kromě Verstappena

Film vypráví příběh závodníka Sonnyho Hayese, který se v hodně pokročilé fázi své kariéry vrací po třiceti letech do formule jedna. Cíl je jediný, zajistit fiktivní stáji APX GP alespoň jedno vítězství v sezoně.

Kromě herců můžete na plátně vidět i reálné týmy a skutečné závodníky. Někteří z nich ve filmu dokonce i utrousí jednu, či dvě hlášky. A jaké jsou reakce samotných pilotů? Názor většiny asi nejlépe vystihl Carlos Sainz ze stáje Williams.

„Líbilo se mi to a myslím, že se filmu bude dařit. Asi to není pro opravdu zaryté fanoušky, protože ti si u mnoha scén určitě řeknou, že takhle to v našem sportu nechodí. Ale lidé, co třeba formuli 1 znají jen trochu, budou nadšení,“ myslí si Sainz.

Snímek s Bradem Pittem v hlavní roli produkoval mimo jiné také Lewis Hamilton, který spolupracoval i na scénáři. Z výsledného produktu je sedminásobný mistr světa nadšený.

„Záběry z kokpitu jsou neuvěřitelné. Natáčely se na kameru, která vznikla právě pro tenhle film. Díky tomu diváci uvidí formuli jedna z úhlů, které tradiční vysílání vůbec nemá k dispozici. Díky tomu máte pocit, že v tom autě sedíte sedíte s námi,“ vysvětluje Hamilton.

Ne všichni piloti formule 1 ale film viděli. Třeba úřadující mistr světa. Na otázku, jestli už film viděl, odpověděl Max Verstappen protiotázkou, jestli už je v kinech.

