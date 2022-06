Do finále NBA vykročil lépe Boston, po obratu v poslední čtvrtině zvítězil na palubovce Golden State

Basketbalisté Bostonu zvítězili v úvodním finále play-off NBA na palubovce Golden State 120:108, přestože ještě na začátku poslední čtvrtiny prohrávali o 12 bodů. Pak ale předvedli velký obrat, který řídil zkušený pivot Al Horford. Šestatřicetiletý hráč byl s 26 body nejlepším střelcem Celtics. Warriors, kteří neuspěli doma ve vyřazovací části poprvé po devíti výhrách, nestačilo 34 bodů Stephena Curryho. San Francisco 7:43 3. 6. 2022 (Aktualizováno: 8:09 3. 6. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jayson Tatum z Bostonu se snaží bodovat proti Golden State | Zdroj: Reuters

Golden State vedl většinu zápasu, na konci třetí čtvrtiny dokonce o 15 bodů, jenže Boston ve svém prvním finále po 12 letech ukázal velkou bojovnost.

V poslední čtvrtině začal manko rychle snižovat a pět minut před koncem se dostal do vedení Horfordovou trojkou. Stejný hráč vzápětí přidal další trojku a byl strůjcem klíčové šňůry 17:0, kterou Celtics zápas rozhodli.

Celkem dal Horford v posledních pěti minutách 11 bodů a Boston vyhrál závěrečnou čtvrtinu 40:16. Mimo jiné i zásluhou devíti přesných pokusů za tři body. Dohromady oba týmy v zápase nastřílely 40 trojek z 86 pokusů. Z toho Horford dal šest a Curry sedm.

„Najednou mi to tam začalo padat a kluci mě neustále hledali. Také Derrick White trefil těžké střely. Prostě když jsme měli výhled na koš, tak jsme to zkoušeli a ono to vycházelo. Nic víc,“ prohlásil Horford, který hraje své první finále za 15 let v NBA.

Historický obrat

Boston se stal prvním týmem v historii, který ve finále prohrával po třech čtvrtinách dvouciferným rozdílem a nakonec dvouciferným rozdílem vyhrál. Celtics si poradili i s tím, že se střelecky nedařilo hlavní hvězdě Jaysonu Tatumovi, který trefil jen tři ze 17 pokusů. Zároveň ale tvořil pro spoluhráče a nasbíral 13 asistencí.

„Boston předvedl skvělou čtvrtinu a zasloužil si vyhrát. Teď je na nás, abychom se zvedli a zvládli příští zápas,“ řekl trenér Golden State Steve Kerr, který zatím většinou se svými svěřenci úvodní zápasy série zvládal. Měl v nich bilanci 21 výher a dvě porážky.

„Bude to pro nás jiné. Jít do druhého zápasu s tím, že musíme. Ale už jsme v této pozici byli a zvládneme to,“ dodal Kerr.

Úvod zápasu patřil Currymu, který za první čtvrtinu trefil šest trojek, čímž stanovil nový rekord finálových zápasů. Zároveň jeho 21 bodů za úvodních 12 minut bylo nejvíce od roku 1993, kdy dal Michael Jordan za čtvrtinu ještě o bod více. Také 20 trojek, které oba celky nastřílely za úvodní poločas, je finálovým rekordem.

Finále play-off NBA - 1. zápas: Golden State - Boston 108:120 (32:28, 54:56, 92:80) Nejvíce bodů: Curry 34, Wiggins 20, Thompson 15, Porter 12 – Horford 26, Brown 24, White 21, Smart 18.