Finálový zápas mi ukázal, že se pořád můžu prát s nejlepšími, říká Krpálek po stříbru z turnaje v Linci

Sedm měsíců čekali fanoušci českého juda na návrat Lukáše Krpálka na tatami. Na svém prvním turnaji od olympijských her dokázal dojít až do finále, ve kterém podlehl Guramu Tušišvilimu z Gruzie. V rozhovoru pro Radiožurnálu Sport český olympionik potvrdil, že si atmosféru a přízeň fanoušků v rakouském Linci hodně užíval. Linc 22:04 9. března 2025

Lukáši, jak prožíváte návrat po sedmi měsících na tatami?

Radost za medaili tam je. Zápasy po návratu nebyly jednoduché, zvlášť ten finálový. Mile mě to překvapilo, protože jsem si myslel, že to bude jednoznačnější pro Gruzínce Tušišviliho. Možná jsem z něj měl zbytečně větší respekt, než bylo potřeba. On procházel celým turnajem jako nůž máslem, tak jsem z toho měl trochu obavy. Jsem za ten zápas ale rád, protože mi ukázal, že na nejlepší zase mám. Beru to jako další výzvu směrem k mistrovství Evropy a světa, kde bych rád startoval a zase si odvážel medaili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si judistu Lukáše Krpálka po zisku stříbrné medaili na Grand Prix v Linci

Panuje zde parádní atmosféra, protože ze stupňů vítězů jste se dostal až po několika desítkách minut. Dokonce jste vylezl na tribunu mezi děti i dospělé, kteří vám přijeli fandit. Máte i díky tomu tak v oblibě turnaj v Linci?

Jsem rád, že nás přijelo tolik lidí podpořit. Chtěl jsem jim to nějak vrátit, tak jsem šel i na tribunu za nimi. Rád jsem se vyfotil a podepsal jim, co chtěli. Když člověk nastupuje skoro na domácí půdě, tak je to vždy krásné.

Po dvanácti letech jste na velké akci jako český tým získali tři medaile. Je to příslibem do dalších turnajů jako třeba mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, že by české judo nemuselo spoléhat pouze na Lukáše Krpálka?

Doufám. Tým je na vzestupu a i mě to motivuje. Nutí mě to, abych i já byl nějakou motivací pro ostatní, aby do toho dali maximum a také si sáhli na medaili. Už teď se těším na mistrovství Evropy a doufám, že se povede české judo zase posunout o kousek dál. Mistrovství světa v Budapešti je také velkým lákadlem, protože tam bude hodně českých fanoušků. Chci se na něj maximálně připravit, abych vybojoval nějakou medaili.