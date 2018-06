Samková v bráně, Erbanová v útoku. Olympijské medailistky pomáhaly florbalem

Medailistky z olympijských her v Jižní Koreji vyměnily svá sportovní náčiní za florbalové hole. Rychlobruslařka Karolína Erbanová a snowboardistka Eva Samková na turnaji v Benátkách nad Jizerou ukázaly, že to umí i v kolektivních sportech. Eva Samková si dokonce na sebe navlékla brankářskou výstroj. Benátky nad Jizerou 15:53 3. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Erbanová a Eva Samková | Zdroj: Pavel Petr

„Vždycky jednou za rok si tu zkusím dobrou výstroj. Když jsem naposledy hrála turnaj, byla jsem s Kájou v sedmé třídě. Měla jsem legíny, kolena omotaná obinadlem a starou hokejovou helmu,“ prozradila na charitativním florbalovém turnaji v Benátkách nad Jizerou Eva Samková.

Turnaj v Benátkách Na charitativním florbalovém turnaji v Benátkách nad Jizerou se pro 7letého Filipa Sršně, který bojuje s následky dětské mozkové obrny, vybralo v aukci dresů a sportovních relikvií 202 500 korun.

Tentokrát to bylo jiné. Výstroj jí zapůjčili úřadující šampioni z Mladé Boleslavi. Vůbec to netušila. „Fakt, jo? Tak to děkuju, mistři. S tím se chytá samo,“ divila se dvojnásobná olympijská medailistka.

„I když jsem můj tým úplně nepodržela, jeden gól jsem pustila. Myslím, že bylo dobré, že na nájezdy jsem se teprve rozchytávala, stálo to za to,“ smála se

Pro florbalové gólmany to není v takovém dusnu, kdy ani klimatizace nepomáhá, nic jednoduchého. Ani po převlečení zpět do civilu. „Je to jak ze sauny. Potřebovala bych si skočit do studené vody. Jak je dusno a člověk sice nic moc nedělá, ale zpotí se, jak má na sobě výstroj,“ řekla Eva Samková.

To Karolína Erbanová se pokoušela, byť neúspěšně, zase nějaký ten gól vstřelit. Hokejové základy z Vrchlabí v sobě nezapřela.

„Jsem dost ráda, že to není třeba basketbal, to by bylo asi horší. Strašně ráda si ještě teď zahraju fotbal třeba s bráchou a jeho kamarády, takže jsem ráda, že se hraje florbal,“ těšilo bývalou hokejistku.

Přímo na turnaji měla před sebou dokonce samostatný nájezd. Možnost ale propásla. „Šla jsem zkontrolovat rodinu do ochozů a když jsem slyšela svoje jméno, bylo už pozdě. Ale jsou tam ještě další spoluhráči, kteří se toho zastanou.“

Čas na přípravu

Nezastali. Ze tří zápasů nevyhráli ani jediný. Pro bronzovou medailistku z her v Koreji to ovšem nebylo nic, co by jí zkazilo dobrou náladu. Vrátila se totiž po letech ke kolektivnímu sportu.

„Po hokeji se mi stýskalo. Když jsem odešla, začátky byly těžké, v tom týmu jsem se našla a bruslení je něco jiného, takže se mi po tom zasteskne,“ říká Karolína Erbanová.

Sezona skončila teprve před pár týdny, ale Erbanová přemýšlí o rychlobruslařské přípravě. „Jsem ve fázi, kdy jsem najela dost hodin na kole a už musím do bruslařského podřepu. Po olympijské sezoně to jde ztuha, ale už se začínám připravovat i specificky a za chvíli vlétneme na led,“ vysvětluje Karolína Erbanová.

„Mně už čeká jen trénink. Budu se zdržovat v Čechách a trénovat, bych dohnala svojí dovolenou,“ doplnila svou kamarádku a pro florbalový turnaj také spoluhráčku Eva Samková.