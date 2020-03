‚Nemám radost, že hráči nechtějí reprezentovat.‘ Trenér českých florbalistů ale neodstoupí

Fin Petri Kettunen patří mezi uznávané florbalové trenéry. Jak ale ukázaly poslední měsíce, v Česku to úplně neplatí. Když totiž dostal důvěru od vedení Českého florbalu a mohl si sám vybrat asistenty, dozvěděl se, že někteří reprezentanti už pod ním nechtějí hrát. Praha 18:03 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finský trenér české florbalové reprezentace Petri Kettunen | Zdroj: Profimedia

Dva čeští florbalisté dali veřejně najevo, že nebudou reprezentovat pod trenérem Petrim Kettunenem. Finský kouč ví i o dalších nespokojených hráčích a s některými z nich si ještě promluví, až opadnou emoce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dva čeští florbalisté odmítají znovu obléct dres národního týmu pod trenérem Petri Kettunenem. Více v příspěvku Jakuba Kanty

„Nesouhlasím jak to funguje pod Kettunenem, končím v národním tymu.“ Po Lukáši Veltšmídovi veřejně odmítá znovu obléct dres národního týmu pod trenérem Petri Kettunenem zatím jen Matěj Jendrišák - do té doby kapitán reprezentace a nejlepší český florbalista posledních let.

„Je tu pár hráčů, kteří se k tomu postavili takhle striktně. Pak je tu větší skupinka, která se za těchto okolností zdráhala přijet na kvalifikaci mistrovství světa. S jejími členy jsem v kontaktu a uvidíme, jak se k tomu postaví, až se situace uklidní. To se ukáže v létě před startem přípravného kempu,“ vysvětluje pro Radiožurnál finský trenér českých florbalistů Petri Kettunen

Nešťastný, ale neodstoupí

Ze vzniklé situace nemá radost, ale nad tím, že by sám kvůli tomu odstoupil, neuvažoval.

„Bavili jsme se i v minulosti s hráči otevřeně o těch věcech. Každý se mohl vyjádřit, co se mu líbí a co ne. Že to pak ale dopadne takhle, mě překvapilo. Je to dost komplikovaný příběh. Nemám radost, že jsou tu hráči, kteří nemají zájem obětovat svůj čas a energii ve prospěch české reprezentace, ať už je to kvůli mé osobě nebo z jiných důvodů,“ přiznává finský florbalový trenér, který své krajany dovedl v roce 2016 k titulu mistrů světa.

O dva roky později už Kettunen koučoval Čechy na domácím šampionátu a ti skončili zase jednou čtvrtí. Smlouva v Česku devětačtyřicetiletému kouči vyprší po prosincovém mistrovství světa v Helsinkách, na které klidně vezme podobný mladý tým, jaký měl k dispozici na únorové kvalifikaci.

„Jasně, že jsem musel dlouho přemýšlet nad tím, proč hráči odmítají reprezentovat. Můj trenérský přístup je založený na rozdělení kompetencí a osobní zodpovědnosti. No a právě kooperace a otevřený dialog mezi realizačním týmem, kapitány a hráči se musí zlepšit. Myslím, že na kvalifikaci už tohle fungovalo mnohem lépe a atmosféra se pročistila.“

Věří Petri Kettunen, že ve spolupráci se svými novými finskými asistenty, nezáviděníhodnou situaci zvládne a vybuduje tým, ve kterém každý bude chtít být jeho součástí, pochopí svou roli a ta mu bude sedět.