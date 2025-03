České florbalistky znají soupeřky pro domácí mistrovství světa. Čekají je Švýcarky, Lotyšky a Dánky

Rozhodl o tom čtvrteční los v Ostravě, kde turnaj vyvrcholí v play off. Patnáctý světový šampionát se uskuteční od 6. do 14. prosince.

První dva celky ze skupin A a B postoupí přímo do čtvrtfinále. Třetí a čtvrtý bude hrát v předkole play off s nejlepšími týmy z výkonnostně horších skupin C a D. V „céčku“ se představí Japonsko, Norsko, Nizozemsko a Austrálie, v poslední skupině budou hrát Singapur, Německo, Estonsko a Spojené státy americké.

| Na domácím mistrovství světa žen v Brně a Ostravě se v prosinci utkáme s Dánskem, Lotyšskem a Švýcarskem!



Švýcarsko české florbalistky předloni zdolaly v duelu o třetí místo na MS v Singapuru 5:4 a získaly druhou medaili po bronzu z roku 2011. Od té doby se s ním utkaly ještě loni v listopadu na Euro Floorball Tour v Karlových Varech a vyhrály 4:3. Na světových šampionátech se Švýcarkami sehrály 12 utkání, z nichž třikrát vyhrály.

S Lotyškami hrály Češky naposledy na MS 2021 v Uppsale a zvítězily 8:0. Z deseti vzájemných duelů na šampionátech mají devět vítězství a jednu porážku. S Dánskem hrály ve čtvrtfinále na minulém šampionátu v Singapuru a zvítězily 13:1. Dánský tým zatím porazily ve všech čtyřech utkáních na MS.