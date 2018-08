Začíná Czech Open. V Praze se představí jedny z nejlepších evropských florbalových týmů

Právě v dresu střešovického týmu se na Czech Open ukáže i Filip Langer. Šestnáctiletý talent je v českém florbale unikátem. V uplynulé sezoně byl příliš mladý na to, aby hrál extraligu. Nakonec odehrál půl roku ve Švédsku.

„Nejdřív mi to povolili na základě výjimky, která nebyla v souladu s pravidly a ligovým řádem. Odvolací revizní komise to po protestu Vítkovic zamítla, tak jsme využili spolupráce s Pixbem a přes dva tři telefonáty se to vyřešilo směrem do Pixba,“ řekl Radiožurnálu.

Langer tak v patnácti letech dosáhl na něco, o čem sní většina florbalistů. Zahrát si v jedné z nejlepších soutěží na světě. Teď se ale vrátil do Tatranu a těší se na Czech Open v Praze.

„Hrozně moc se těším, ve skupině máme švédské vicemistry Falun, kteří opět posílili. Bude to zajímavé porovnat se s těmi nejlepšími.“

Pro Langra může být půlroční angažmá ve Švédsku výhodou i pro účast na Czech Open. V Pixbu totiž poznal, co dělá ze švédských hráčů tak skvělé florbalisty.

„Největší rozdíl, který dělá švédské hráče tak dobré, je mentalita. Každý zápas, ať už je to třeba první s posledním, tak ten zápas jdou vyhrát.“

V to, že budou hrát švédské a i další zahraniční týmy dobře, doufá i ředitel Czech Open Jan Milkulka, podle kterého bude letošní 26. ročník velmi kvalitní.

„Je to přehlídka potenciálních hráčů pro mistrovství světa, objeví se tady spousta hvězd, nejlepší evropské týmy.“

Kdo se nakonec bude radovat z vítězství na Czech Open, to bude jasné už tuto neděli, kdy se v hale na Podvinném mlýně odehrají finálové zápasy všech kategorií.