České týmy se zvedly, rozdíl není velký, říká trenér Tatranu Fridrich o srovnání se Švédy na Czech Open
Od čtvrtka do neděle se v Praze koná Czech Open, jeden z nejtradičnějších florbalových turnajů na světě. Bývalý reprezentant Milan Fridrich zažil boje v elitní kategorii s hvězdami největšího formátu mnohokrát, jako hráč i jako trenér. Jak se prestiž turnaje Czech Open vyvíjela v čase? Nejen o tom mluvil aktuální kouč Tatranu Střešovice Milan Fridrich v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
Co je pro vás Czech Open?
Klasicky to bývá start sezony, že to byl vždycky takový ten první turnaj. A druhá věc, je to pro mě všeobecně florbal, protože tady jsem poprvé florbal možná viděl.
00:00 / 00:00
Poslechněte si rozhovor s Milanem Fridrichem o historii a současnosti florbalového turnaje Czech Open
Jak se měnilo vnímání tohohle turnaje s tím, když jste ho hrál v té profesionální kariéře a teď jakožto trenér? Jak to vnímáte jinak? Co se změnilo?
Já si myslím, že to je dané tou dobou. V době, kdy já jsem začal dávat někde kolem toho roku 2000, kdy jsem byl poprvé, tak to byl velký boom turnaje Czech Open, přijížděly největší zahraniční hvězdy. Lidi a všichni hráči se chodili kouknout na to, jak budou nejlepší týmy tady hrát, a to se časem samozřejmě trošku změnilo. A druhá věc je, že české týmy se hodně zvedly, a tím pádem už rozdíl oproti švédské elitě není tak velký, že by všichni z toho byli úplně paf.
Samozřejmě jako hráč se na to člověk těšil o něco víc z pohledu toho, že přechází z fyzické dřiny na hokejku, což už dneska taky tolik není. Myslím, že i pro trenéry je to takový předěl, že potom už přece jenom se jde hrát víc do herních věcí, což asi trenéry i hráče baví víc. Relativně se snažím i teď si ještě jít zahrát, ale spíš za jinačí týmy, abych si pořád ještě užil i tu atmosféru.
Vnímáte nějak, že se změnila prestiž toho turnaje za těch víc než třicet uplynulých let? V minulosti to bývalo hodně velké v tom smyslu, že i finále bylo v Holešovicích v hokejové hale, dnes je to už asi trošku jinak.
Asi trošku jo. Dřív to fakt bylo úplně top a vyhrát Czech Open, tak byl pomalu jako zázrak, protože porazit tenkrát Finnstu nebo nejlepší týmy bylo náročné. Ale už je vidět, že s Tatranem jsme dvakrát byli ve finále s Pixbö a pokaždé se podařilo vyhrát. Ne, že bychom už neměli ke Švédům takový respekt, ale už jsme se ve spoustě věcí vyrovnali a už to není takové velké překvapení.
Možná je to tak celkově tou dobou. Před deseti roky bylo Czech Open úplný fenomén. Teď už to tak nerezonuje napříč celým tím florbalovým hnutím, přece jenom se to trošku posunulo.
Jak byste okomentoval to, jakou tady máte sestavu, jaké zkoušíte hráče? Jakou příležitostí je pro Tatran tenhle turnaj?
Czech Open bereme, samozřejmě chceme dělat nějaký výsledek, ale hlavně jako zkoušku. Letos i díky tomu, že tady nejsou reprezentanti, tak dostali mladí hráči mnohem větší prostor. Hlavně, aby si vyzkoušeli základní věci. Zároveň i díky tomu, že jsme pořadatelé, tak vždycky ten výsledek chceme, abychom přece jenom neudělali ostudu.
Čeští florbalisté přestříleli Čínu 36:0. Rekordní výhra reprezentaci zajistila semifinále Světových her
Číst článek
Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale chápeme, že v sestavě bez největších hvězd, třeba Fallun a ostatní, musíme brát s velkým respektem. Pro mladé hráče tohle musí být velký zážitek. Ti naopak věřím, že do toho vlétnou bez respektu a nemají co ztratit.
Mění se tím, že jsou tady třeba i mladší hráči a že je zkoušíte, nějak vnímání toho turnaje? Třeba v oblasti toho, že je to hodně o setkávání s ostatními hráči a o tom užít si trochu zábavy?
Tohleto musí asi říct víc kluci. Dřív, když jsem ještě úplně na začátku jezdíval spíš ještě s týmem z Moravy a podobně, tak to bylo víc o zábavě. Poslední dobou, jak už jsme i místní a jak jsme to dělali, tak jsme to spíš brali o něco víc profi. Ale já to mám přesně spíš teď, že i potkám některé hráče, které jsem dlouho neviděl, a fanoušky. O to je to zábavnější, že to je v takové přátelštější atmosféře, to je vždycky hrozně fajn.