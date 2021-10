Čeští florbalisté si po cenném vítězství nad silným Švédskem pochvalují pevnou defenzivu

Sedm let čekali čeští florbalisté na další historicky druhé vítězství nad Švédskem. Dočkali se v prvním vzájemném měření sil po pandemii coronaviru a na domácí půdě. V hale plzeňské Lokomotivy Češi nad Švédy vyhráli 6:3 a v nedělním se tam pokusí zaskočit i světové šampiony Finy. Plzeň 12:52 17. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští florbalisté | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Musím říct, že je tu byla fantastická atmosféra a byl to jeden z nejlepších zápasů do obrany, co jsem u české reprezentace viděl a zažil. Klobouk dolů před kluky,“ chválí své spoluhráče gólman Lukáš Bauer.

„Jsme určitě šťastní, že jsme to zvládli, musíme ale zůstat pokorní, nohama na zemi. Uvidíme, jak dopadneme s Finy,“ řekl Radiožurnálu gólman, který často a rád hlasitě diriguje florbalisty před sebou a řídí tak defenzivní práci nejen v reprezentaci ale i v mladoboleslavském klubu.

Tentokrát to měl ale o dost složitější než jindy a ne proto, že na druhé straně hřiště stáli elitní Švédové.

„Myslím si, že mě nikdo na tom hřišti nemohl slyšet, jak mi kluci i potvrdili. To musí muselo být ticho nebo aby těch 800 lidí nesmí křičet, aby mě kluci slyšeli. Pro mě horor, ale jsem rád, že to kluci zvládli i bez mého řvaní,“ dodal Bauer nedlouho po skončení utkání a stále za doprovodu troubících a slavících fanoušků v hale plzeňské Lokomotivy.

V ní mohli předtím sledovat celkem velké drama. Češi prohrávali, pak duel otočili, odskočili, bránili náskok a po snížení na rozdíl jediné branky nakonec rozhodli až dvěma góly v samém při hře soupeře bez brankáře.

„Odrubali jsme to, pak už jsme tam jenom museli nechat všechno. Od defenzivy vše začíná, dokud dokážete dostat od Švédů jen dva góly, tak se s tím dá hrát,“ říká útočník švédského Kalmarsundu Filip Langer autor dvou gólů, vítězného a pak ještě pátého do prázdné brány, který kromě toho trefil ještě dvakrát tyč Hedlundovy branky.

Lepší produktivitu vtipkoval, že si schovává na prosincové mistrovství do Finska. A právě výběr hostitelské země a zároveň úřadující světové šampiony vyzvou Češi v posledním duelu v neděli od 17 hodin na Euro Floorball Tour v Plzni.