Florbalistky na bronz mužů ze Světových her nenavázaly. ‚Šance jsme měly,‘ mrzí Kubečkovou
České florbalistky skončily na Světových hrách v Číně na čtvrtém místě, nenavázaly tak na muže, kteří v Čeng Tu obhájili bronz po triumfu 7:2 nad Švýcary. To jejich reprezentační kolegyně v souboji o třetí příčku těsně podlehly Švýcarkám 3:4. „Nechtěly jsme jim to dát zadarmo,“ popisuje kapitánka českého týmu Michaela Kubečková.
České florbalistky na úspěch z mistrovství světa v roce 2023 bohužel nenavázaly. Ze Světových her v Číně si odváží čtvrté místo. Hostem Radiožurnálu Sport těsně po prohraném zápase byla kapitánka národního týmu Michaela Kubečková.
Poslechněte si rozhovor s kapitánkou českých florbalistek Michaelou Kubečkovou
Jak velké je zklamání z prohry? Švýcarky vám vrátily předloňskou porážku ze Singapuru, rovněž ze zápasu o bronz.
Zklamání je obrovské. Myslím, že jsme na turnaji podávaly dobré výkony, o to víc nás tenhle zápas mrzí.
Sice jste prohrály, ale měly jste několik šancí, vaše spoluhráčka Bačová dokonce trefila tyč. Chybělo vám i trochu štěstí v zakončení nebo v čem byl dnes ten hlavní rozdíl?
Vstup do utkání jsme měly dobrý, Švýcarky nás přehrály až ve druhé třetině. V závěru se nám to už nepodařilo vyrovnat.
Ve druhé třetině jste dostaly tři branky, ale pak přišel váš nápor ve třetí části – daly jste dva góly a do Švýcarek bušily, ale duel neotočily. Řekly jste si něco zásadního v kabině?
Padlo, že jim to nedáme zadarmo a budeme se snažit do poslední minuty, což jsme i udělaly. Bylo to vidět, měly jsme spoustu šancí vyrovnat a poslat zápas do prodloužení. Ale bohužel nám to nevyšlo.
Máte ale bronz z mistrovství světa. Je to pro vás víc, než kdyby padla medaile ze Světových her? I kvůli tomu, že na Světových hrách se hraje kratší dobu.
To je těžké srovnat. Ty turnaje jsou rozdílné, ale medaile by pro nás byla úplně stejně důležitá.
Vezměte nás nejprve do dějiště her – jaká byla v hale při utkání atmosféra a obecně na této multisportovní akci?
Celé město tím žije. Je to vidět na každém kroku. Setkáváme se spoustu sportovců. I lidé na ulici nás zastavují a chtějí se fotit. Zorganizované je to opravdu moc hezky.