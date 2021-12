Nechceme odjet s prázdnou, burcuje kanonýr Beneš. Florbalisty čeká po smolné prohře boj o bronz

Nad vítězi posledních dvou šampionátů z Finska vedli čeští florbalisté na mistrovství světa v Helsinkách 2:0. Na historicky druhý postup do finále to ale nestačilo. V poslední minutě inkasovali rozdílový gól na 2:3 a sami v závěrečné sekundě dali jen tyčku. V sobotu od 13.30 tak nastoupí v Hartwall Aréně k zápasu o bronz. Helsinky 9:25 11. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní čeští florbalisté po porážce s Finskem | Foto: PR/Barbora Reichová/Český florbal | Zdroj: ČTK

„Ano, bolí to hodně,“ přiznal finský trenér českých florbalistů Petri Kettunen. O to víc, že jeho svěřenci vedli ještě v polovině utkání o dvě branky. Pak ale domácí vyrovnali a vítězný gól dali v Hartwall Aréně před desetitisícovou návštěvou v čase 59:11.

„Moc nevím, co říct. Mám úplné déjà vu, před pěti lety v Lotyšsku to bylo to samé. Tam jsme dostali asi sedm vteřin před koncem. Těžko se to teď kouše a hodnotí,“ popisoval Radiožurnálu nejlepší střelec na turnaji Marek Beneš.

Český výběr mohla mrzet také nastřelená tyčka kapitánem Tomem Ondruškem sekundu před koncem po standardní situaci při hře v šesti bez brankáře.

„Někdo říkal, že to snad byla tyčka. Když jsem viděl, že jde míček nakonec o kousek vedle, tak se mi honily hlavou hrozné věci,“ řekl Beneš. Počtvrté za sebou tak florbalisté budou hrát o bronz, který získali naposledy v roce 2014.

„Obrovská motivace, tým jsme tu udělali úplně skvělý. Tahle parta mi hodně přirostla k srdci, nikdo nechce odjet s prázdnou,“ burcuje Beneš. „Přijeli jsme sem udělat úspěch. Věřím, že tam necháme duši, abychom tu medaili získali,“ doplnil brankář Lukáš Bauer.

České florbalisty čeká od 13.30 duel o třetí místo se Švýcarskem. Přímý přenos odvysílá stanice Radiožurnál Sport.