Tenhle tým má potenciál, může toho spoustu dokázat, věří nejlepší gólman florbalového šampionátu Bauer

Čeští florbalisté na mistrovství světa ve Finsku napodruhé Švýcarsko už zdolali a vezou si domů bronzové medaile. V zápase o třetí místo sice ztráceli na začátku třetí části dvě branky, v prodloužení ale dotáhli obrat na 4:3 a odstartovali dlouhé oslavy. Helsinky 10:02 12. prosince 2021

Nesmírnou radost z obratu a zisku bronzové medaile na světovém šampionátu po sedmiletém čekání měli v mixzóně helsinské Hartwall Areny úplně všichni. Od členů realizačního týmu po florbalisty.

„Teď si to užijeme v šatně, pak pojedeme na hotel a oslavíme si to tam. Tak, jak jsme s těmi třiceti lidmi začali, tak to i ukončíme," řekl Radiožurnálu po utkání nejlepší brankář turnaje Lukáš Bauer.

„Teď si to užijeme v šatně, pak pojedeme na hotel a oslavíme si to tam. Tak, jak jsme s těmi třiceti lidmi začali, tak to i ukončíme,“ řekl Radiožurnálu po utkání nejlepší brankář turnaje Lukáš Bauer.

„Kluci slavit umí, takže to bude asi velké. Čeká nás nejspíš dlouhá noc, která nám tady hrála,“ předpovídal střelec vítězného gólu v prodloužení Filip Langer s odkazem na známý hit Heleny Vondráčkové.

Češi se dokázali srovnat s těsnou porážkou v semifinále, nevzdali to se Švýcary ani za stavu 1:3 na začátku poslední třetiny a ke stříbru z roku 2004 přidali třetí bronz.

„Pro tenhle tým nebylo nemožné porazit kohokoliv. Byli jsme blízko k výhře nad Finy, finále jsme si možná i zasloužili. Dneska jsme do toho ale šli, že tu medaili prostě uděláme,“ řekl devatenáctiletý Langer.

„Věřím, že se tým v podobném složení zase sejde, protože má velký potenciál a ještě může dokázat hodně věcí,“ dodal Bauer, který se snažil říct, co se mu honilo hlavou po vítězné brance. „Ten pocit se asi nedá moc popsat. Vytrysknou emoce, něco mezi obrovskou radostí a slzami štěstí. Běžíte k Filipovi, který dal ten gól, a jenom ležíte na hromadě spoluhráčů a máte radost. Euforie, nedokážu to jinak popsat.“

Čeští florbalisté se s bronzem z mistrovství světa vrátí v neděli odpoledne do Prahy, kde možná budou pokračovat medailové oslavy.