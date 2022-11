Florbalisté sestřelili domácí Švýcary 11:3 a jsou podruhé v historii ve finále mistrovství světa

| Dámy a pánové, je to tam! Češi zdecimovali v semifinále Švýcarsko a podruhé v historii postupují do finále mistrovství světa. ⭐️



Do souboje o zlato se národní tým dostal po 18 letech, kde čekají v neděli od 15:45 Švédové. Děkujeme za perfektní semifinálové představení! ❤️ pic.twitter.com/jbkCaR1gLV