Češky druhý zápas na florbalovém mistrovství světa nezvládly a prohrály s favorizovaným Švédskem

České florbalistky podlehly ve druhém utkání na mistrovství světa v Neuchatelu favorizovanému Švédsku 2:10. Za poražený tým se trefila dvakrát Natálie Martináková, poprvé se jí to povedlo až za stavu 0:6. Vítězky minulých šesti šampionátů si s předstihem zajistily postup mezi nejlepších osm celků i první místo ve skupině. Neuchatel (Švýcarsko) 23:09 9. prosince 2019

K jubilejnímu 100. zápasu v národním týmu nastoupila kapitánka Eliška Krupnová, ale už po první třetině měla se spoluhráčkami jasno, že ve 34. vzájemném zápase se severskými suverénkami se historicky první výhry ani druhé remízy nedočkají.

„Pocity nic moc. Takhle jsem si to nepředstavovala, ani nikdo z týmu. Jsme zklamané, naštvané, všechno dohromady,“ řekla po utkání Krupnová.

V úvodu utkání ještě pomohla brankářce Christianové pravá tyč, ale mezi pátou a sedmou minutou vstřelily favoritky tři branky. Po přečíslení otevřela střelou do prázdné branky skóre Gustafssonová, potom proměnila trestné střílení Wibronová a následně přihrávku Wijkové zužitkovala Hultgrenová.

„Švédky do zápasu nastoupily relativně opatrně, nebyl to žádný bezhlavý pres, jako to hrávaly dřív. Stejně jsme v rozehrávce udělaly chyby nebo jsme si daly špatné přihrávky, čehož Švédky využijí pokaždé,“ komentovala začátek zápasu Krupnová.

V prvním dějství se prosadila ještě Steenová a do poloviny utkání navýšily skóre Bobergová a svým druhým gólem Gustafssonová. „Pořád jsme chtěly hrát a dávat góly, ale Švédky nás tvrdě potrestaly za každou naši chybu. Na začátku jim to dodalo klid a nás to naopak srazilo, góly jsme jim darovaly hodně lehce. To si nemůžeme dovolit,“ uvedla česká kapitánka.

Z první branky se Češky radovaly v 34. minutě, když po přihrávce Kapcové skórovala bekhendem Martináková. Vzápětí se trefila po úspěšném napadání Joelssonové Aggestalová. Za 17 sekund se sice prosadila znovu Martináková, za dalších 54 vteřin ale vrátila Švédkám šestibrankový náskok Hultgrenová.

V závěrečném dějství Švédky, které v úvodním utkání rozdrtily Slovensko 23:1, přidaly ještě dvě branky. Gustafssonová skórovala po standardní situaci, kterou rozehrála Wijková, jež si tak připsala čtvrtou asistenci v utkání. Vzápětí se natlačila před branku Steenová a Mlejnková si nešťastně kopla balónek do vlastní sítě.

Český tým bude v úterý od 16.30 hrát o konečné druhé místo ve skupině B i přímý postup do čtvrtfinále se Slovenskem. Svěřenkyním trenéra Saschy Rhynera k tomu stačí i remíza. „Je to klíčový zápas, věděly jsme to už před mistrovstvím. Hned po Švédsku jsme si řekly, že to házíme za hlavu, a vezmeme si z toho jen to, co fungovalo,“ popsala Krupnová.