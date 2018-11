Český florbal chystá ‚top šampionát‘. Organizátoři chtějí vzít Švédsku divácký rekord

Dvacítka českých florbalistů nominovaných na domácí mistrovství světa se má na co těšit. Vypadá to, že pražský šampionát by stejně jako před deseti lety mohl překonat rekord v počtu diváků. Lístky na české zápasy ještě jsou, ale moc už jich nezbývá.

Praha 18:19 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít