Florbalisty před rekordní návštěvou svázala nervozita, pak ale zvládli proti Německu obrat

Mistrovství světa florbalistů v Praze začalo a hned úvodní den byl rekordní. Ještě nikdy v historii šampionátů totiž první den turnaje nepřišlo na florbal tolik fanoušků. V ochozech libeňské haly jich bylo 12 326 a tlačilo Čechy za obratem ve skóre v nakonec vítězném duelu s Německem. Praha 12:10 2. prosince 2018

„Velká paráda. Užil jsem si to před deseti lety. Ne že bych to zažil poprvé, ale první zápas ve skupině domácího mistrovství, tolik diváků a nádherná atmosféra,“ říká Radek Sikora, který byl na posledním šampionátu v Česku před deseti lety na hřišti. Teď si pochvaluje rekordní návštěvu z pozice asistenta trenéra.

„Chtěl bych poděkovat fanouškům za to, jakou předvedli atmosféru. Jsem za to fakt moc rád,“ říká autor hattricku Adam Delong.

Delong se na obratu vývoje skóre a výhře nad Německem 10:5 výrazně podílel, a to na světovém šampionátu mezi dospělými navíc v takové kulise debutoval. Tolik diváků v hledišti ale od úvodní buly pozitivní vliv na český národní tým nemělo.

„Říkali jsme si, že nesmíme být nervózní. Pak to dopadlo tak, že se vlezlo na hřiště a prvních pár minut nervozita byla,“ říká Delong. „Netřeba se na nic vymlouvat, byli jsme nervózní,“ souhlasí jeho parťák ze druhé formace Tom Ondrušek.

Rozklepaná kolena na svých svěřencích v úvodu pozoroval také kouč Sikora.

„Je to každopádně jiné než hrát v nějaké tělocvičně nebo hale, kde je 500 diváků. Je tady spousta nováčků, spousta kluků to zažila poprvé, ale myslím, že to zvládli,“ říká Sikora.

„Orientace v hale je jiná. Lidi, co rozumí florbalu, budou říkat, že ten zápas z naší strany nestál za nic. S tím musíme souhlasit, ale na druhou stranu, kdyby si dokázali představit, jaké to je na hřišti... Je to fakt těžké, musíme si to srovnat v hlavě a ty věci zlepšit,“ ví Tom Ondrušek.

Ondrušek i jeho spoluhráči budou mít první příležitost to dokázat už v neděli v 17.00 hodin, kdy je čeká zápas proti Lotyšsku.