Kapitán nasázel ve čtvrtfinále hattrick. ‚Je úplně jedno, kdo góly dá,‘ říká florbalista Jendrišák

Čeští florbalisté nebudou na domácím mistrovství světa chybět v bojích o medaile. Ve čtvrtfinále šampionátu v Praze zvítězili dosud nejvyšším rozdílem v historii. Dány porazili 10:1 a jsou mezi čtyřmi nejlepšími týmy. Praha 6:57 7. prosince 2018 Kapitán Matěj Jendrišák nasázel na cestě do semifinále MS Dánům hattrick | Foto: Martin Flousek | Zdroj: Český florbal

Premiérovou trefu na mistrovství v Praze zaznamenala ve čtvrtfinále hned pětice českých hráčů z výběru finského kouče Kettunena. Hlavní podíl na výhře měl ovšem kapitán Matěj Jendrišák. Devětadvacetiletý útočník byl u čtyř branek, nejprve asistoval a pak přispěl k postupu vůbec prvním hattrickem v kariéře na MS.

„Jsem rád, že to bylo ve čtvrtfinále. Ale pro mě jako pro kapitána je upřímně úplně jedno, jestli dám góly já, Adam Delong nebo kdokoli z nás,“ říká Radiožurnálu Matěj Jendrišák.

Kapitán týmu přezdívaný spoluhráči Mates soustředí na vyšší cíl, kterým je zisk premiérové medaile pro Česko na domácím šampionátu.

„Za Matese jsem rád, že dal hattrick, v budoucích zápasech nám může ještě hodně pomoct. Na domácím šampionátu to byla povinnost dostat mezi nejlepší čtyři týmy,“ těší Josefa Rýpara, že před medailovými boji se forma nejlepší český florbalista současnosti Matěje Jendrišáka zvedá.

Ale nezlepšuje se jen on. „Naše křivka jde směrem nahoru. Teď máme den na odpočinek, abychom se připravili a udělali krok o úroveň dál. Není to vždycky jednoduché, ale teď opravdu musíme,“ říká bezprostředně po postupu do sobotního semifinále Patrik Dóža.

V souboji o finále budou české florbalisty čekat vítězové zápasu mezi Finy a Němci. Jasnými favority budou obhájci titulu ze Skandinávie.