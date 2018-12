Necelý měsíc před 17. narozeninami se stal nejmladším Čechem, který kdy na světovém šampionátu ve florbale nastoupil. Talentovaný útočník Filip Langer si splnil další sen, a navíc v Praze. I přes svůj mladý věk už má ale za sebou i krátké zahraniční angažmá v nejlepší soutěži světa. Praha 14:40 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Langer na šampionátu v Praze. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Kvůli ligovým řádům nesměl hrát Filip Langer ani krátce po narozeninách nejvyšší domácí florbalovou soutěž za A tým střešovického Tatranu, a proto odešel na tři měsíce do švédského Pixba. To, co se někomu nepovede za celou kariéru, dokázal tenhle útočník jako teenager.

V 16 letech má za sebou angažmá ve Švédsku, teď dal florbalista Langer i první gól na mistrovství světa

„Přece jen hrát tu nejvyšší ligu a získat alespoň trošku vědomí, že jsem schopen to hrát, mi dalo hodně velké herní sebevědomí. Sen mám trošku větší, rád bych tam hrál trošku déle než tři měsíce. Doufám, že tohle nebylo jediné angažmá,“ přiznává Filip Langer, který se vrátil do Česka kvůli vzdělání.

„Všechno jsem to naštěstí dohnal. Celou dobu jsme komunikoval s učiteli. To znamená, že mi posílali různé práce a co se dalo udělat na dálku, to jsem udělal, a co ne, to jsem pak dopisoval během 14 dnů v Česku. Chtěl bych tu dodělat střední školu, to je s tímhle rokem ještě tři roky,“ vysvětluje Filip Langer.

S florbalem začínal v první třídě, aby se vyrovnal staršímu bratrovi. No a v 15 letech už ho premiérově povolal do národního týmu současný kouč české reprezentace Petri Kettunen. To bylo loni v září. A neváhal ho nominovat ani na domácí šampionát.

„Ještě nikdy jsem neviděl hrát někoho tak dobře v takovém věku. Filip to navíc předvádí opakovaně a stále se ještě rychle zlepšuje. Není tu kvůli svému věku, ale florbalovým dovednostem,“ říká finský kouč.

V posledním utkání základní skupiny Filip Langer důvěru Kettunenovi splatil. Porazit Švýcary v souboji o první místo přispěl premiérovým gólem na velké seniorské akci a opět se stal českým rekordmanem.

„Po tom gólu to ze mě trošku spadlo, už jsem na to čekal. Bylo to krásné, nemůžu úplně popsat, co jsem v tu chvíli cítil. Pak jsem se musel zase soustředit dál na to, abych dál pomáhal týmu tak, jak mám,“ říká nejmladší Čech, který kdy na světovém šampionátu florbalistů nastoupil a také jako nejmladší už skóroval.

Navázat na to Filip Langer může ve čtvrtfinále ve čtvrtek od 19.30 proti Dánům.