Sesadit Tatran z trůnu je skvělý pocit. Věděli jsme, že soupeře můžeme fyzicky přejet, říká Delong

Florbalisté Mladé Boleslavi přerušili dvouletou nadvládu Tatranu Střešovice a po obratu v Superfinále získali mistrovský titul. Gólem k výhře 7:4 přispěl i útočník Adam Delong, který v rozhovoru pro iROZHLAS.cz přiznal, že ho rychlý nástup soupeře do zápasu šokoval. Co byl podle něj rozhodující moment celého utkání? Rozhovor Praha 10:02 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Florbalisté Tatranu (v bílém) se snaží zabránit průniku Adama Delonga | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Po dvou letech jste sesadili Tatran ze superligového trůnu. Jaký je to pocit?

Skvělý pocit. Mně osobně zlato dvakrát uteklo v prodloužení (v minulé sezoně s Mladou Boleslaví, o rok dříve v dresu Vítkovic – pozn. red.) takovými smolnými góly. Jsem rád, že tentokrát jsme mohli titul doručit, podařilo se nám vyhrát o tři góly, takže jsem rád za práci celého týmu.

Tatran do zápasu vstoupil lépe, prosadil se dvakrát v prvních sedmi minutách. Co jste si říkali za stavu 0:2? Museli jste nějak změnit herní styl?

Pokyny zněly, abychom pokračovali v našem aktivním florbalu. Upřímně jsem byl docela v šoku, nečekal jsem, že jim vyjdou dva brejky a hned to tam takhle padne. Ale o to víc se pak ukázala naše síla, když jsme zápas dokázali otočit.

Co byl podle vás rozhodující moment zápasu? Mohl to být váš přesilovkový gól na 3:2 v půlce druhé třetiny?

Ano, obecně celá pasáž kolem toho gólu byla rozhodující. Dali jsme (na začátku druhé třetiny) vyrovnávací gól na 2:2, pak přišel ten přesilovkový a po něm hned další dva, takže tyto tři slepené góly (během čtyř minut) nás hodně povzbudily.

Pokud jste nestihli v přímém přenosu ČT sport otočku florbalistů Mladé Boleslavi z 0:2 na 7:4, dejte si zpětně rychlý sestřih superfinále.



Více https://t.co/BYC2dQq7dQ pic.twitter.com/J0o3yCBAad — ČT sport (@sportCT) April 27, 2025

Vraťme se ještě k vašemu gólu v přesilovce, který padl přesně v polovině zápasu. Byla to secvičená kombinace?

Hrajeme to tak docela často, chtěli jsme to zahrát s Patrikem Suchánkem kolem (bránícího) Marka Beneše. Celou přesilovku si to hlídal, ale v jeden moment tam vznikla trochu skulinka, tak jsem zkusil vystřelit a vyšlo to.

Změnili jste nějak herní systém, když jste šli ve druhé třetině do tříbrankového náskoku?

Myslím, že jsme se pořád drželi našeho herního stylu. A dávali si pozor na zadní vrátka, protože jsme věděli, že Tatran umí dávat góly z rychlých protiútoků. Pořád jsme chtěli být aktivní a věděli jsme, že soupeře můžeme fyzicky přejet.

Lukáš Punčochář byl zvolen nejlepším hráčem zápasu, z pozice obránce zaznamenal dva góly a celý zápas se zapojoval do ofenzivních akcí. Je to něco, co po vás trenéři vyžadují? Abyste si měnili pozice?

Vychází to z aktivního pojetí florbalu, o kterém jsem mluvil. Hrajeme jeden na jednoho, takže když obránce obehraje protihráče, vzniká přečíslení, a Punča přesně tohle zvládl skvěle. Neměl jednoduchou sezonu, ale teď všechny přesvědčil, že na to má. I když byl trochu na dně, dokázal se zvednout. Cením si toho, že i v mladém věku má skvěle nastavenou hlavu.

Jak moc vás podržel brankář Lukáš Bauer, který sice čelil jen dvanácti střelám, ale přesto dokázal pochytat velké šance Tatranu?

Souhlasím, podržel nás, ale nejen teď v Superfinále, držel nás v celém play-off. Brankářům sice moc nerozumím, ale určitě pro něj nebylo příjemné, že dostal z prvních dvou střel dva góly. Takže si myslím, že to zvládl skvěle. Po první třetině jsme ho v šatně podpořili a on nás pak dokázal podržet.

| Takto to vypadalo po boleslavském zisku titulu. Medaile, pohár i velká radost celého týmu. Jak jste viděli superfinálový souboj vy? pic.twitter.com/dt7zPLmRZe — Český florbal (@ceskyflorbal) April 27, 2025