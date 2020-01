Florbalisté si došli pro očekávaný postup na mistrovství světa. S Nizozemskem se ale dlouho trápili

Čeští florbalisté porazili v utkání kvalifikace mistrovství světa v lotyšské Liepaje v základní skupině E Nizozemsko 7:1 a definitivně si zajistili účast na prosincovém šampionátu v Helsinkách. S 23. týmem světového pořadí svěřenci finského trenéra Petriho Kettunena překvapivě ještě do 39. minuty prohrávali 0:1. Liepaja 20:12 31. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká florbalová reprezentace (ilustrační foto) | Foto: Martin Flousek | Zdroj: Český florbal

V sobotu je čeká od 18.00 ještě finálový duel s vítězem skupiny F Lotyšskem. Postup na MS si zajistí ještě třetí tým z Liepaje z utkání mezi Německem a Španělskem.

Kolaps českých florbalistek na mistrovství světa. Vedly už 6:1, do finále ale nakonec nepostoupily Číst článek

Nizozemsko v roce 2014 rovněž na kvalifikaci v Nijmegenu Češi rozdrtili 34:0, což je jejich druhá nejvyšší výhra v historii. Předtím v roce 2005 v Salcburku zvítězili 14:0, ale v pátek jim soupeř dlouho odolával.

V polovině úvodní třetiny se Nizozemci při vyloučení Davida Šimka dostali do vedení díky brance Tobiase Van't Hoffa. Gólman Arvid Vonk, který si v utkání připsal 45 úspěšných zákroků, neinkasoval přesně 39 minut. Potom během 43 sekund otočili stav Matyáš Šindler a Jakub Boček.

V závěrečném dějství přidali Češi pět branek - dvakrát se prosadili Jakub Kolstrunk a Martin Kisugite, jednou se trefil Mikuláš Krbec. „Nemyslím si, že by nás Nizozemci něčím překvapili. Bylo to naší vysokou neúspěšností střelby. Byly tam i docela kvalitní střely, ale musím pochválit nizozemského brankáře. Opravdu asi dneska vstal dobrou nohou z postele a byl neuvěřitelný,“ komentoval Kisugite dlouhé čekání na český gól pro web Českého florbalu.

„Neřekl bych, že bychom propadali nějakým depresím nebo něco takového. Čekání na gól bylo strašně dlouhé a díky bohu, že jsme to protrhli aspoň před koncem druhé třetiny. Ve třetí už by to možná bylo trošku s křečí a už by se to neotáčelo tak snadno,“ doplnil útočník švédského Höllvikenu.

„Ti kluci dlouho vedli 1:0, byli v euforii, jezdili, měli neskutečný počet bloků a gólman neskutečný počet zákroků. Už se do toho nehrálo tak snadno, jak by se dalo na první pohled říct,“ dodal Kisugite.

Česko poráží Nizozemsko 7:1. Ve skupině končíme na prvním místě a postupujeme na MS 2020. Zítra se český výběr utká o celkové vítězství v kvalifikační skupině EUR 3 s vítězem večerního duelu Lotyšsko - Německo. #ceskyflorbal pic.twitter.com/UDGBHazknM — Český florbal (@ceskyflorbal) January 31, 2020

Kvalifikace mistrovství světa florbalistů v Liepaje (Lotyšsko):

Skupina E:

ČR - Nizozemsko 7:1 (0:1, 2:0, 5:0)

Branky: 49. a 60. Kolstrunk, 58. a 59. Kisugite, 39. Šindler, 40. Boček, 53. M. Krbec - 10. Hoff. Rozhodčí: J. Bühler, Y. Bühler (oba Švýc.). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 284.