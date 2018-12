‚Sestava pro fyzickou a obranářskou hru.‘ Florbalisté se předvedli až proti silnějšímu soupeři

Českým florbalistům jde hra na rychlé protiútoky, ale tvořit proti slabším týmům bez chyb tolik neumí. Na světovém šampionátu v Praze to ukázaly tři zápasy v základní skupině, kterou Češi díky obratu se Švýcary nakonec ovládli. Praha 7:04 5. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán florbalové reprezentace Matěj Jendrišák před švýcarskou brankou | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

V úvodních dvou utkáních v libeňské hale zůstali čeští florbalisté za očekáváním a po nich mohli děkovat jen Němcům za jistotu postupu do čtvrtfinále. Jenže se Švýcary o první místo ve skupině to od začátku byla jiná jízda.

Čechy nepoložil první inkasovaný gól ani ne po dvou odehraných minutách a nakonec se radovali po obratu z výhry 6:4.

„Kdo by to byl čekal po neděli?“ ptal se na Radiožurnálu Matěj Jendrišák v narážce na nečekanou porážku od Lotyšska. „Na druhou stranu jsme si to se Švýcary chtěli rozdat o první místo už před turnajem. Můžeme být rádi, protože první dva zápasy nebyly dobré,“ oddechl si kapitán.

„Švýcaři měli víc míček, ale my máme dobré protiútoky a dobře postavenou obranu. Možná jsme byli zaskočení, že jsme museli tolik tvořit, ale to nás neomlouvá. Ale byl to hlavní rozdíl,“ hledal rozdíly mezi utkáním se Švýcary a dvěma úvodními duely Adam Delong, zatím nejproduktivnější Čech na turnaji.

A Matěj Jendrišák dodal: „Sestava je víc udělaná pro fyzickou a obranářskou hru.“ Takový styl se ale dá praktikovat jen proti vyspělejším týmům, tedy elitní trojici Švédsko, Finsko a právě Švýcarsko

„Už s nimi máme odehrané zápasy a mnohem lépe známe jejich taktiku a strategii. Za polední dva roky jsme moc zápasů proti slabším týmům nehráli, to ovlivnilo ty první dva zápasy,“ vysvětloval gólman Lukáš Souček před startem play off.

Ve čtvrtfinále vyzve pořadatelskou zemi Dánsko, nebo Estonsko. „Soupeř bude hrát florbal jako Němci. Bude více v defenzivě a bude vyrážet do protiútoků,“ tuší Jendrišák.