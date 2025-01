Mladá Boleslav ve finále florbalového Poháru mistrů nestačila na Pixbo, se švédským šampionem padla 6:9

Florbalisté Mladé Boleslavi podlehli ve finále Poháru mistrů doma švédskému celku Pixbo Wallenstam 6:9 a nenapodobili loňský historický triumf českého zástupce, o který se postaral Tatran Střešovice. Osmi body za čtyři branky a čtyři asistence zařídil vítězství Seveřanů kapitán Oskar Weissbach a hattrickem přispěl Gustav Fritzell. Mladá Boleslav 19:58 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Suchánek z Mladé Boleslavi brání hráče švédského Pixba Gustava Fritzella | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Pixbo uspělo v Poháru mistrů podruhé a navázalo na vítězství ze sezony 2003/04. Za domácí si připsali po dvou gólech a jedné asistenci Milan Tomašík a Patrik Suchánek.

Mladá Boleslav v hokejové Ško-Energo Aréně před 3328 byla od úvodu aktivní, ale vedení se ujal po 86 sekundách soupeř. Weissbach od pravého mantinelu rychlou střelou z otočky zamířil pod horní tyč branky Lukáše Bauera. Gólman hostů Jon Hedlund odolával do 8. minuty, kdy jej v úniku překonal bekhendovým blafákem Martin Feigl. V čase 10:53 se trefil po spolupráci s Adamem Delongem přesně k levé tyči Dominik Beneš a otočil stav.

Vzápětí zase bleskově otočilo skóre Pixbo. Při vyloučení Suchánka se trefil Felix Lanver, který hned za 50 sekund připravil gól před prázdnou branku pro Linuse Nestorssona. Vzápětí sice odpověděl Suchánek, ale v 15. minutě vrátil švédskému celku vedení po standardní situaci Weissbach.

Středočeši po 44 sekundách druhé třetiny potrestali vyloučení Nestorssona z konec první části a bylo vyrovnáno. Tomašík ze standardní situace naznačil rozehrávku, ale balonek místo toho poslal za překvapeného Hedlunda. Bauerovi pomohla po střele Gustava Lindberga pravá tyč. Ve 29. minutě domácí udeřili i při trestu Benjamina Schilla a po souhře se Suchánkem se o to postaral opět Tomašík. V čase 33:36 také v početní výhodě při vyloučení Miroslava Fořta vyrovnal Fritzell.

©️ Když to tým nejvíc potřeboval, kapitán Milan Tomašík ukázal cestu!



Sledujte finále Poháru mistrů právě teď na SPORTY TV. #madeinbolka #floorballcc #floorballchampionscup #SPORTYTV pic.twitter.com/GNOWztkkui — SPORTY TV (@sportytvcz) January 25, 2025

Těsně před koncem prostředního dějství šel pykat Delong a po 105 sekundách závěrečné třetiny poslal Pixbo opět do náskoku Fritzell. Za 25 vteřin sice odpověděl Suchánek, ale ve 47. minutě dovršil Fritzell hattrick a bylo to 7:6. Tým kouče Joonase Naavy se marně tlačil za smazáním manka. Naopak při power play do prázdné branky zpečetil výhru dalšími dvěma góly Weissbach.

Finále Poháru mistrů ve florbalu: Mladá Boleslav - Pixbo Wallenstam IBK 6:9 (3:4, 2:1, 1:4) Branky a nahrávky: 8. Feigl (Zoufalý), 11. D. Beneš (Delong), 13. Suchánek (Lund), 21. Tomašík, 29. Tomašík (Suchánek), 43. Suchánek (Tomašík) - 2. Weissbach (Wramdemark), 12. Lanver (Weissbach), 13. Nestorsson (Lanver), 15. Weissbach (Kalentun), 34. Fritzell (Weissbach), 42. Fritzell (Weissbach), 47. Fritzell (Weissbach), 58. Weissbach, 60. Weissbach. Rozhodčí: Leholk, Schmidt (oba Dán.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 3328.