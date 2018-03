Pražské mistrovství může přiblížit florbal olympijským hrám. Organizátoři čekají 152 tisíc diváků

„Pokud by se v prosinci podařilo nalákat florbalové fanoušky z celého světa do Prahy a během devíti dnů by počet diváků přesáhl řekněme 152 tisíc, pak by to mohlo ohromně. Protože pak šampionát byl mezi patnáctkou největších sportovních akcí tohoto roku. Byl by to důkaz, že florbal je pro trh zajímavý,“ přeje si generální sekretář Mezinárodní florbalové federace John Liljelund.

Nechodí na vás lidi? Nejvyšší ligu si nezahrajete. Florbalová liga řeší kontroverzní pravidlo Číst článek

Florbal se snaží dostat mezi olympijské sporty a prosincové mistrovství světa v Praze má útokem na divácké rekordy této snaze pomoci.

Praha společně s Ostravou hostily šampionát už před 10 lety a tehdy turnaj navštívilo přes 104 tisíc diváků. Letos by tuhle metu tedy organizátoři rádi navýšili o polovinu.

„Umíme partnerům přinést to, co potřebují. Umíme oslovit poměrně výjimečnou cílovou skupinu mladých lidí v České republice. Jsem rád za podporu, která se každým rokem zvyšuje,“ vysvětluje prezident České florbalové unie Filip Šuman, proč je tento sport lukrativní i pro obchodní partnery.

Pokud se chce florbal prosadit na olympijské hry, potřebuje nejen fanouškovský zájem, ale i silné sponzory. V roce 2011 se florbal stal plnohodnotným členem Mezinárodního olympijského výboru a díky tomu se následně objevil i v programu loňských Světových her.

„Bylo to krásné, je fajn se potkávat se sportovci z Jižní Ameriky, Austrálie… Je to mezikrok k olympijským hrám, na které jsme se všichni chtěli podívat, ale už to asi nestihneme. Atmosféra je fajn, zas je to něco jiného, než na co jsme zvyklí,“ hodnotil premiéru florbalu na Světových hrách v Polsku český brankář Lukáš Bauer.

Výhoda - mladí diváci

Na olympijské hry je ale z těch světových stále pořád daleko. Nejjednodušší cesta vede přes ukázkové olympijské sporty. Jejich výběr ale výrazně ovlivňuje pořadatel, což florbalu pro další roky do karet nehraje.

O Tokiu 2020 už je jasno. Další letní olympijské hry pak budou hostit Paříž a Los Angeles, města ze zemí, kde florbal patří mezi okrajové sporty.

„Máme jednu výhodu. Většina diváků budou mladí lidé. Což u jiných sportů neplatí. A to je hodně důležité při snaze dostat florbal na olympijské hry,“ připomíná hlavní trumf generální sekretář Mezinárodní florbalové federace John Liljelund.

Snaha přiblížit olympijské hry mladým je totiž v poslední době zřejmá. Jedná se o tom, že by v roce 2024 mohli o olympijské medaile bojovat hráči počítačových her. Rozhodnutí o nových sportech pro hry v Paříži by mělo padnout na zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Miláně.