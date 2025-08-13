Čeští florbalisté slaví bronz. ‚Chceme na to zlato jednou dosáhnout,‘ říká Langer
Česká výprava na Světových hrách má další medaili. Po úspěších orientačních běžců a inline hokejistů se o další bronz postarali florbalisté, kteří v čínském Čcheng-tu porazili v souboji o třetí místo 7:2 Švýcarsko. „Zápas rozhodl začátek, který jsme si pohlídali,“ hodnotí zápas jeden z hráčů bronzového mužstva Filip Langer.
Čeští florbalisté slaví bronzové medaile na Světových hrách, když v souboji o třetí místo porazili 7:2 Švýcarsko. Byl u toho také reprezentant Filip Langer, který byl hostem Radiožurnálu Sport.
Má bronz cenu zlata?
Upřímně asi ne. Ale určitě jsme po prohře se Švédskem byli hodně zklamaní. Trochu nás ty zápasy o třetí místo štvou. Samozřejmě je medaile velmi ceněná. Světové hry jsou velmi speciální akce a moc si to vážíme. Nicméně míříme trošku výš. Chceme na to zlato jednou dosáhnout.
To, že vás to štvalo, bylo znát už v úvodu utkání. Ve druhé minutě jste vedli 2:0 a Švýcaři si dlouho ani neškrtli.
Ano, ten začátek jsme chytli velice dobře. Hodně nám pomohl i ten zvládnutý úvod. Byli jsme dobře připravení i mentálně, asi líp než Švýcaři. Jeli jsme s nimi v autobuse. Oni pospávali, my jsme věděli, že potřebujeme ten začátek chytit. To se nám povedlo a hodně nám to usnadnilo práci v zápase.
První souboj v autobusu jsme prohráli
Jeli v autobuse? Vy spolu jezdíte na na zápasy?
To trochu přiblížím. Tady jezdí shuttle busy a každou půlhodinu tady jezdí autobusy od hotelu, kde bydlíme se Švýcarama. Byl to ranní zápas, takže jsme brali stejný autobus. Je to specifikum Světových her, že už na zápas jedeme spolu a musíme se tam nějak sesadit. Je to vždycky takový boj, kdo vezme zadní místa, která jsou lepší. A dneska jsme tento úvodní souboj prohráli. Ale ten důležitější na hřišti jsme naštěstí zvládli.
Kdybyste měl porovnat letošní bronz s tím z roku 2022, který jste vybojovali v americkém Birminghamu na Světových hrách, který vám dělá větší radost? Dá se to říct?
To je těžké. Oba mají speciální hodnotu. V Birminghamu se tým teprve poznával a dával dokupy. Tady z něj cítím hlavně dobře odvedenou poctivou práci. Mám dobrý pocit z toho rána, kdy jsme to zvládli po té těžké prohře se Švédskem. Upřímně Birmingham je sladší pro mě osobně a asi i pro tým. Pokud se nepletu, byla to první medaile pro florbal i náš tým. Ale jak říkám, každá medaile je speciální a budeme na ni rádi vzpomínat.
Popište nám prosím to utkání. Padl tam i hattrick Adama Zubka. Které góly byly ty zlomové?
Určitě zápas rozhodl ten začátek. My jsme tam chtěli vstoupit aktivně a hodně Švýcary napadat. Z toho jsme těžili a hned ve třetí minutě jsme vedli 2:0. To nám dodalo klid a zároveň Švýcary to rozhodilo. Pak už to bylo o nás, jak to dokážeme mentálně zvládnout. Ta druhá třetina byla opatrnější, hodně jsme bránili, nikam jsme se nehnali. Zároveň jsme hodně drželi balon. Švýcaři měli jedinou zbraň v poslední třetině, což byla hra šest na pět bez brankáře. To jsme si pohlídali, až na jeden gól. A nakonec jsme dali gól do prázdné branky, tam se to zlomilo.
Už máte medaili?
Ještě ne, čekáme na ceremoniál, který bude odpoledne. Věřím, že si to v klidu užijeme.