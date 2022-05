Sportovní úspěchy, setkání se vzory a otužování v moři. Florbalový talent Langer dobývá švédskou ligu

Florbalista Filip Langer slavil v uplynulé sezoně stříbro a bronz. V zimě pomohl národnímu týmu ke třetímu místu na mistrovství světa a o několik měsíců později nestačil s Kalmarsundem až v superfinále švédské ligy na Falun. Další šanci zaútočit na titul bude mít dvacetiletý reprezentant v příštím ročníku nejlepší florbalové soutěže světa, protože svou první plně profesionální smlouvu podepsal na dva roky. Färjestaden (Švédsko) 19:31 11. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Langer oslavuje vstřelenou branku za českou reprezentaci | Zdroj: Profimedia

„Ve Švédsku se mi líbí strašně moc, když jsem byl malý, vždy jsem si tu přál hrát. Koukal jsem na Kima Nilssona, který je teď v mém týmu, na Miku Kohonena, což je legenda ligy, a na spoustu dalších hráčů, které jsem teď potkal. Takže pro mě to byl splněný sen,“ říká dvacetiletý florbalista Kalmarsundu - vicemistra švédské ligy.

Poslechněte si, jak hodnotí své angažmá ve Švédsku český florbalista Filip Langer

Na severu Evropy působí Langer potřetí. Už jako šestnáctiletý dohrával sezonu v Pixbu a o dva roky později zamířil na stáž do Storvrety. Teď po premiérové celé sezoně má před sebou ještě minimálně rok v klubu pojmenovaném po průlivu na jihovýchodním pobřeží Švédska.

„Město Färjestaden je u moře a je naprosto krásné. Lidé možná znají Švédsko jako tmu a zimu, ale pro mě to tak určitě není. V létě je to tam krásné a v zimě se můžu otužovat, mám rád zdravý životní styl. Chodím se tedy otužovat do moře - kdo tohle může říct? A lidé ve Švédsku jsou také skvělí a hodně otevření,“ vysvětluje odchovanec střešovického Tatranu.

Při angažmá v Kalmarsundu není poprvé ve Švédsku úplně sám, z Česka tam kromě florbalového vybavení, oblečení a knížek odjel i se svou přítelkyni. Také ona může za to, že se mu tam tak daří – byl druhým nejproduktivnějším cizincem v nejlepší lize světa.

„Florbal je pro mě teď číslo jedna, hrozně mě baví i letní příprava a baví mě se zajímat o zdraví. Čas s přítelkyní je ale vždycky ten nejkrásnější a nejcennější.“

Mezi záliby reprezentačního útočníka Filipa Langera patří také mentální koučink, proto i hodně čte, v rámci osobního rozvoje se také snaží často komunikovat s lidmi, proto je rád, že jsou Seveřané otevření a nemají problém dát se s ním do řeči.

„Já jsem z Horoměřic a tam nám chodí maximálně Horoměřický zpravodaj, který nikdo moc nečte. Tady ale noviny a tiskoviny pořád jedou, píše se o nás a lidé o tom vědí. Je to cítit, lidé vás poznávají ve městě, což je příjemné. Popovídáte si o tom, jaký byl zápas, co si o něm myslí, jak tím žijí... Vytvořila se tu a pořád tvoří velice příjemná komunita. Vybral jsem si sice menší město, ale zato mají pro klub velké srdce,“ popisuje dvacetiletý útočník.

Langer ke všemu organizuje v Česku florbalové kempy. Stíhá dokonce také studovat dálkově i jednu z tuzemských vysokých škol.