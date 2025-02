Dvojité finále poháru florbalistů. Tatran doufá v obhajobu, Olomouc se snaží o první trofej v historii

Florbalisté Tatranu Střešovice od úterních 20 hodin ve Zlíně proti Bohemians útočit na obhajobu vítězství v Poháru Českého florbalu. I v ženské kategorii je ve finále Tatran, od 17 hodin bude proti Olomouci usilovat o svůj druhý pohár. Tým z Hané zaútočí na první trofej v dějinách klubu. Zlín 12:58 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Florbalista Marek Beneš slaví trofej pro vítěze poháru | Foto: Václav Pancer | Zdroj: Profimedia

Tatran v minulé sezoně ovládl jako první český klub Pohár mistrů, domácí pohár a získal osmnáctý titul v superlize. Loni v Českých Budějovicích porazil ve finále Chodov 4:3. Bohemians o rok dříve v Brně po výhře nad Spartou 10:4 slavili premiérově.

A byl u toho i útočník Patrik Šebek, který od této sezony působí ve Střešovicích. „Je to pro mě trošku jiný zápas. Bohemku mám pořád v srdci. Na finále se těším, spoustu kluků znám. Proběhlo už i nějaké malé špičkování, ale není to nic velkého,“ řekl Šebek pro web Českého florbalu.

„Jsem zvědavý, kolik přijde lidí a jaká bude kulisa, každopádně se těším a věřím, že si to užijeme. Víme, že finále poháru je velmi důležité utkání a podle toho se na něj také připravujeme,“ doplnil.

Podle kapitána Ondřeje Kawuloka je v týmu Bohemians dobrá nálada. „Snažíme se každé utkání hrát na sto procent. V posledních kolech se nám sice nedařilo držet konzistentnost v zápasech, ale finále poháru rozhodují detaily a myslím si, že jako tým jsme na něj dobře připraveni,“ uvedl v prohlášení.

„Začátek bude možná z obou stran opatrnější, i když se potkávají dva týmy, které chtějí hrát útočný florbal, prezentovat se ofenzivním stylem a dávat hodně gólů. V průběhu zápasu by se to ale mohlo rozjet a mohl být k vidění hezký a aktivní florbal plný branek. Věřím, že to bude hodně těsný zápas, který rozhodnou maličkosti a bude dramatický až do úplného závěru,“ dodal Kawulok.

Florbalistky Střešovic si v sobotu zajistily Prezidentský pohár pro vítězky základní části extraligy a ve Zlíně budou hrát o první trofej po 19 letech.

"Finále poháru je prvním vrcholem v sezoně, který budeme chtít společně zdolat. Jsme připravené udělat pro vítězství vše, co bude třeba, avšak musíme počítat s tím, že stejně tak k tomu přistoupí i Olomouc. Nebude to nic lehkého," uvedla nejproduktivnější hráčka Pražanek Barbora Husková.

Trnitá cesta

Florbalistky Olomouce touží po prvním úspěchu poté, co ve čtvrtfinále vyřadili Ostravu a v semifinále mistrovské Vítkovice.

„Cestu pohárovou soutěží nelze hodnotit jinak než pozitivně. Myslím, že nikdo nečekal, že bychom se mohly dostat takhle daleko, takže o to větší odměna to je. Já osobně jsem na celý tým pyšná, zvládly jsme dvě velmi těžká utkání a konečně ukázaly, že máme na to porážet silné soupeřky,“ řekla kapitánka Hanaček Lucie Cholinská.

„Pro Olomouc je tento milník obrovský úspěch, na který se tady dlouho čekalo. Na druhou stranu je to i velká zodpovědnost a zároveň úplně nová zkušenost pro spoustu holek z týmu. Doufám, že se v hlavě nastavíme nejlépe jak umíme a popereme se s tím,“ dodala.