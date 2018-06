Popularita florbalu ve Spojených státech roste. Pomáhá i bývalá extraligová hráčka z Česka

Fanzóna, která vyrostla před American Airlines centrem v Dallasu po dobu draftu, nabídla vedle typických texaských jídel i část expozice hokejové Síně slávy nebo možnost zapojit se aktivně do některého ze sportů. Vybrat se dalo ze dvou - že jedním z nich bude jízda na mechanickém býku, asi v Texasu překvapí málokoho, ale florbal v těchhle zeměpisných šířkách až tak obvyklou podívanou není. Dallas 14:00 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cvičné tréninkové hřiště na florbal před American Airlines Center, kde probíhal Draft NHL 2018. | Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Že je jedna z těch, které se starají o propagaci florbalu na draftu Češka, naznačilo tričko s nápisem „All you need is pivo“ doplněné trenkami extraligového FBC Ostrava.

Popularita florbalu ve Spojených státech roste.

Radana Kahánková momentálně pracuje na místní univerzitě a také pomáhá s propagací florbalu. „Jsou tady hřiště postavené normálně na betonu. Jsou tu dvě hřiště a děti si tu můžou zahrát, vzít si hokejku, míček, střílet a měřit si rychlost a podobně. Takže si tu hrají i dospělí i děti. Myslím, že se to tady všem docela líbí,“ popisovala Radana Kahánková co do zájmu asi nejatraktivnější část doprovodného programu hokejového draftu v Dallasu.

A podle toho, co bylo vidět kolem, se zdá, že ve Spojených státech dřímá celkem dost florbalových talentů. „Většina z nich jsou asi hokejoví fandové, takže i hokejoví hráči. Takže s hokejkou jim to jde, ale je vidět, že hrajou hokej. Letí míček ve vzduchu a oni si ho chytnou do ruky a podobně,“ řekla Kahánková Radiožurnálu.

Čtyři reprezentační týmy

V Texasu se dokonce hraje florbalová soutěž, která prý vůbec není špatná a Radana Kahánková v ní nemůže chybět. „Měli taky draft. Ve čtvrtek měli online fotky všech účastníků, kteří se do toho přihlásili, a pak si kapitáni podle toho, jak skončili loňskou sezonu, vybírali. Takže ke mně přišli a ‚ty jsi co zač? Viděli jsme tě v draftu a nevěděli jsme, co jsi zač, tak jsme tě nechtěli vzít hrát.‘ Tak říkám: ‚Hrála jsem ligu v Česku.‘ ‚Tak to jsme udělali špatně.‘“ usmívá se Radana Kahánková.

Všechno zpovzdálí sleduje Darryl Gross, majitel zřejmě jediného specializovaného obchodu s florbalovým vybavením ve Spojených státech. S florbalem se seznámil před deseti lety ve Švédsku, když tam doprovázel svého syna hokejistu.

A zájem o florbal podle něj v Americe roste. „Určitě. Už máme i čtyři reprezentační týmy. Pořád jsme v začátcích a s Evropou se to nedá srovnat, ale zájem je. A florbal podporuje třeba i zdejší tým NHL Dallas Stars. Zařadili ho do svého programu především pro děti a mladé talenty. A i díky Stars se florbal dostal do více než čtyř stovek základních škol jen tady v Dallasu,“ popsal Gross.

A florbal si může každý zahrát i před každým domácím zápasem Stars v NHL. Dvě hodiny před začátkem vyrostou před American Airlines Arenou hřiště, která se okamžitě zaplní. A občas to prý místní chytne natolik, že si klidně nechají utéct začátek samotného utkání NHL.