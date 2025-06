Do Ústí se po sedmi letech vrací florbalová superliga. ‚V práci s odchovanci jsme unikát,‘ zní z klubu

Florbal Ústí postoupil do Superligy v baráži přes Karlovy Vary. Nad tím, jestli je klub na top úroveň připravený, se zamýšlel sportovní manažer a zároveň trenér A mužstva David Stummer.

„To ukáže čas. Když jsem k týmu přicházel, tak jsem měl cíl postoupit do tří let - a povedlo se to v roce druhém Paradoxně si myslím, že by nám rok v první lize ještě prospěl jak k ladění organizačních věc, tak i tým by potřeboval ještě delší přípravu. Na podzim se navíc v klubu měnilo vedení,“ přiznal David Stummer. Mezi českou Superligou a druhou nejvyšší soutěží je totiž podle něj výkonnostní propast.

„Je to obrovský rozdíl. Troufnu si říct, že Karlovy Vary nebyly fyzicky připravení až tak dobře. Ale když jsem se bavil s hráči, tak když Vary dokázaly přepnout na vyšší režim, tak nás dokázaly přeběhat a prostě přehrát. V tom je určitě největší rozdíl. A poté záleží na zkušenostech - v Superlize je každá chyba potrestaná. Letos se nám stávalo, že jsme neproměňovali šance, ale kvalitou jsme ty zápasy dokázaly zlomit. To se nám v superlize tolik stávat nebude,“ ví Stummer.

Sportovní hala Sluneta, domov florbalistů Ústí | Foto: Karel Dvořáček | Zdroj: florbalusti.cz

„Myslím, že to děláme dobře. Náš tým je z 99 procent tvořený odchovanci a na tom si zakládáme. To je sice unikát, ale určitě to neznamená kvalitu. Za každou cenu se budeme snažit o záchranu. Tak budeme mít lepší pozici a budeme lepší destinací pro hráče, kteří se budou vracet nebo k nám budou chodit. Chceme se stát lepší adresou a aby bylo vidět, že to děláme dobře a má to smysl,“ dodává David Stummer.

Hlavním cílem ústeckých florbalistů s ohledem na budoucnost tak bude záchrana. První duel Superligy po sedmi letech čeká Ústí na půdě Tatranu Střešovice, celé kolo je naplánované na druhý víkend v září.