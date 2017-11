'Polodomácí šampionát.' Florbalistky zakončují přípravu, z bratislavského MS chtějí medaili

Česká ženská florbalová reprezentace finišuje s přípravou na prosincové mistrovství světa. Na soustředění v Bystřici nad Pernštejnem čeká florbalistky pod vedením kouče Miroslava Janovského už jen pár tréninků a vyrazí směr Bratislava. Právě slovenské hlavní město totiž bude vrcholný turnaj od 1. do 9. prosince hostit. Bystřice nad Pernštejnem 13:51 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České florbalistky se chystají na MS v Bratislavě | Foto: Martin Flousek | Zdroj: www.ceskyflorbal.cz

„Těšíme se. Už cítím, že je to fakt finální příprava a hodně rychle se to blíží,“ přiznává největší hvězda českého národního týmu Eliška Krupnová, která patří i mezi světovou elitu.

Poslední sezony sbírala zkušenosti v nejlepší lize světa. Ve Švédsku nastupovala za Pixbo Wallenstam a teď se znovu bude moci ukázat nedaleko od domova v partě s poměrně mladými spoluhráčkami.

„Na holkách je vidět, že chtějí. A jejich taková nerozvážnost je v takových situacích zadobře. Pamatuji si, když jsem v sedmnácti nakoukla do ženského týmu, bylo mi jedno, co hrají. Víte, že na hřišti máte nějaký úkol, ten plníte a všechno ostatní je vám jedno,“ myslí si Hana Koníčková, kterou stále ještě trápí zdravotní problémy, ale věří, že bude stoprocentně připravena.

V brance po pauze Christianová

Ve dvacetičlenné nominaci kouče Janovského je osm úplných nováčků, nicméně i několik dalších rozhodně prověřených jmen. K nim patří třeba zrovna gólmanka Jana Christianová, která vychytala pro český ženský florbal dosud jedinou medaili na mistrovství světa v roce 2011.

Před dvěma lety na šampionátu nestartovala a o to větší má teď motivaci se opět ukázat. „Pro mě je to čtyřletá pauza jen papírově. Měla jsem ji jen rok a pak jsem se vrátila do plného zatížení. Moc se těším na ty zápasy a nasazení. Hrát za národní tým je něco extra,“ vysvětluje jedna z českých florbalistek se zahraničními zkušenostmi Jana Christianová

Na nadcházející mistrovství světa těší ještě z dalšího důvodu. „Mohl by to být takový polodomácí šampionát. Z Česka je to kousek, nemusíte letět letadlem, jsou to čtyři hodiny autem nebo vlakem, takže ti, co chtějí, se tam dostanou snáz. Doufáme, že tam naši fanoušci přijedou.“

A jak se zdá, nemusí jen doufat. „Docela dost známých z rodin nebo přátel se tam chystá. Takže je výhoda, že to je blízko. Myslím, že to bude mít dobrou atmosféru,“ říká za většinu týmu Hana Koníčková - civilním povoláním učitelka.

A cíle, se kterými reprezentace na Slovensko jede? „Medaile, ať už jakákoli, bude úspěch,“ dodává Koníčková. České florbalistky vstoupí do bratislavského mistrovství světa příští pátek zápasem proti Lotyšsku.